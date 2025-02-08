Zayıflamaya yardımcı olan yiyecekler genellikle düşük kalorili, lif açısından zengin ve tokluk hissi sağlayan besinlerdir.

AZ KALORİLİ DİYET YİYECEKLERİ NELER?

1. PORTAKAL, MANDALİNA VE GREYFURT

Bazı meyveler yüksek şeker içerikleri nedeniyle diyetlerde fazla tüketimi önerilmez. Ancak portakal iyi bir potasyum kaynağıdır ve yüksek su ve lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutmaya yardımcı olur. Bu özelliği ile kilo verme diyetlerinde de sıklıkla tüketilmektedir. Portakal ayrıca sindirim sistemi, karaciğer ve cilt için faydalıdır.

1 orta boy portakalda 3.1 gram lif bulunur. 2009 yılında yayınlanan bir araştırmada, lifli yiyecekler tüketmenin az lif miktarda lif tüketen bireylere göre nazaran daha az kilo alma eğiliminde olduğu ve vücutlarının daha az yağ depoladığı gösterilmiştir.