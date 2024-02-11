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        Haberler Dünya Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ötanazi ile yaşamlarına son verdi

        Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt ve eşi ötanazi ile yaşamlarına son verdi

        93 yaşındaki eski Hollanda başbakanı Dries van Agt ile eşi Eugenie ötanazi ile yaşamlarına son verdi. 70 yıldır birlikte olan çiftin ölümü, Hollanda'da giderek artan "ikili ötanazi" eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:35
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        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
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        1977-1982 yılları arasında Hollanda Başbakanı olarak görev yapan Dries van Agt, eşi Eugenie Krekelberg ile birlikte ötanazi yoluyla yaşamına son verdi.

        Katolik eski Hollanda başbakanı Dries van Agt, eşi Eugenie ile el ele ötanazi yoluyla yaşama veda etti, ikisi de 93 yaşındaydı.

        Guardian'da yer alan habere göre geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen ölümler, Hollanda'da giderek artan "ikili ötanazi" eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.

        Hollanda medyasına göre, 1977-1982 yılları arasında başbakanlık yapan ve Hristiyan Demokrat Temyiz Partisi'nin ilk lideri olan Van Agt, 70 yıllık eşiyle birlikte yaşamına son verdi. Hollanda medyasında yer alan haberlerde, her ikisi de 93 yaşındaki çiftin çok hasta olduğu ancak "birbirleri olmadan da yaşamayacakları" ifade edildi.

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        2019'DA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

        Diğer yandan Van Agt, 2019 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşememişti.

        Yetkililer, Hollanda'da yılda yaklaşık bin kişinin ötanazi isteğinin yerine getirdiğini bildirdi.2022'de ötanaziyle ölümlerin yüzde 5,1'ini çiftlerin oluşturduğu kaydedildi.

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        #Ötanazi
        #Dries van Agt
        #hollanda

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