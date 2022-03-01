Aşk Sözleri ve Romantik Mesajlar 2022 - Etkileyici, Duygusal, Romantik, Kısa, Uzun Aşk Sözleri ve Flörte, Eşe, Sevgiliye Aşk Mesajları Resimli

En güzel aşk sözleri ve mesajları 0:00 / 0:00

Aşk, hissiyatın belki de en güzelidir. Birini sevmek, ona karşı bir şeyler hissetmek, insanı insan yapan duyguların başında yer alır. Aşkı güzel kılan durumlardan birisi de bu hissiyatı karşı tarafa belirtmektir. Aşk sözleri ve mesajları da de bunun için en doğru araçtır. Zira, uzun ya da kısa olması fark etmeksizin göndereceğiniz duygusal bir aşk mesajı dahi son derece özel ve anlamlıdır. Kimimiz aşk mesajı yazarken zorlanırken kimimiz ise duygularını çok kolay kelimelere döker...

EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ 2022

En güzel aşk sözleri ve romantik, duygusal aşk mesajları arıyorsanız siz de duygularınızı ifade etmekte zorlananlardansınız! Romantik diyaloglar oluşturmak için kullanabileceğiniz uzun, kısa, öz ve etkileyici aşk sözleri seçeneklerine sizler için yer verdik. İşte, 2022 yılının en çok beğenilen anlamlı, etkileyici, romantik ve duygusal aşk sözleri ile kısa, uzun, resimli aşk mesajları

ROMANTİK AŞK SÖZLERİ

Güzel şeyler hiç bitmesin, mesela senin sevgin.

Issız bir çölde bulduğum su misali seviyorum seni. Hayatımda değer verdiğim en güzel varlık. İyi ki varsın.

Çünkü her bir zerrem aşık her bir zerrene.

Gülümse biraz, ilaç alacak param yok çünkü.

EN ÖZEL VE ETKİLEYİCİ AŞK MESAJI

Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun.

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen. Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem. Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

Aşk; tam anlamıyla seni gördüğüm anda ya da sesini duyduğumda kalp atışımın sanki yanımdan atlılar geçiyormuş gibi atmasıydı

Korkmayın doya doya sevin sarmaIayın sevdiğinizi.

ANLAMLI AŞK SÖZLERİ

Aşk asla ölçülemez, sadece hissedilebilir. Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın. Aşkın benimle olduğu sürece başka bir şey istemiyorum!

Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu.

Hayatıma girdin ve dünyamı tamamen değiştirdin. Kontrolümü kaybettim. Ben artık tamamen değişmiş bir insanım. Kalbim artık bana ait değil, senin. Sana derinden ve deliler gibi aşığım sevgilim.

Aşkın olmadan hayatta kalamam çok zor. Çünkü etrafımda olmadığın zaman boğulmuş gibi hissediyorum. Her geçen gün sana olan aşkım daha da artıyor. Seni çok seviyorum.

FARKLI AŞK MESAJLARI

Her gün yeni bir şarkıda buluyorum seni ve güzel gözlerini. Ruhumu besleyen, benim olduğum yerden çok daha başka bir yere götüren, bana herkesten farklı bir haz veren bu başıma gelen. Aşkımız daima ilk günkü alevi ile yanmaya devam etsin sevdiğim...

Ben aşkla büyüyorum sevgili, seninle bırakıyorum çocukluğumu geride. Seninle çizgiler düşüyor alnıma, gözlerimin etrafına. Ben seninle ben oluyorum sevgili.

Ey aşka anlam veren kadın; niyetim senle yaşayıp, senle büyüyüp, senle yok olmaktır bu dünyadan. Zira senin olmadığın dünya yaşanmaya değer değil."

Aşk çare midir yaInızIığa? Yoksa tutsak mı eder yüreğine?

SEVGİLİYE AŞK MESAJLARI

Ya da uçurur mu kafesindeki çırpınan kuşu, özgür bırakır mı? Aşk nedir sahi? Aşk sevmektir sevginin de doz aşımı yoktur. Her gece onu düşünmekten saatim iIerIemez oIdu. Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; O'na doğru.

Gözlerin gözlerime değdiği anda anladım sol yanım olacağını.

Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Sevdim.

Çünkü bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

FLÖRTE AŞK MESAJI

Yağmur başladı. Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın.

Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerinde…

Senin ve benim hikayem en sevdiğim aşk hikayesi!

Sensiz bir an bile sonsuza dek sürecek gibi geliyor!

EŞE GÖNDERİLECEK DUYGUSAL AŞK SÖZLERİ

Güneşin parladığını her gördüğümde seni düşünüyorum. Ve biliyor musun? Binlerce güneş, güzel ruhundan ve melek yüzünden gelen ışığın gölgesinde kalır aşkım!

Sevgilim, tek istediğim hayatımın sonuna kadar seninle kalmak. Bana rahatlık, güven ve ilham veriyorsun. Yanımdayken aynı şeyleri hissettiğini biliyorum!

Seninle tanışmadan önce hayatın hiç bitmeyen bir drama dizisi olduğunu düşünüyordum. Hayata dair bütün görüşümü değiştirdin ve beni hayatın iyi taraflarını görmeye ittin. Bunun için sana minnettarım sevgilim!

Kalbimin anahtarını elinde tutan kadın/adam seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum!

KISA AŞK MESAJLARI

Kelimelerin güzellik karşısında anlamsız kaldığını sende gördüm.

Gözlerindeki hayat ışığı dünyamı aydınlatıyor, yaşadığım hayat seni kıskanıyor bebeğim.

Bir kere görmesi yeter; en derin okyanus bile kıskanır gözlerini.

Bazen o kadar çok özlersin ki; bütün şehir sevdiğin kokar.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

Hayatımın anlamı, yaşama sebebim. Sen benim özlemimsin.

Işık saçıyor gözlerin, saçların çöl rüzgârı gibi kokuyor. Sen hiç gitme benden, mevsimim hep yaz olsun.

Yine ilkbahar geldi. Seni bekliyorum. Gel ki çiçekler açsın, gel ki gökyüzü renklensin.

Yağmur başlayınca gelse de ıslansak diyeceği biri olmalı insanın.

UZUN AŞK SÖZLERİ SEÇENEKLERİ

Sen yokken güneş parlamaz; yanımda değilken gökyüzü mavi değil. Her şey seninle güzel, bu yüzden seni seviyorum aşkım!

Sen gerçek bir sihirbazsın, çünkü senin yanında olduğumda nasıl hissettiğimi açıklayabilmemin başka yolu yok. Sihrini her zaman hissediyorum. Seni seviyorum aşkım!

Sen benim için bir hediyesin. Seni asla başkasıyla takas etmeyeceğim, çünkü seni kaybetmek benim için ölümle eş değer sevgilim!

Korktuğum karanlığa açtığım perdelerimsin. Uzanıp ellerimi tutacağına emin olduğum sığınağım. Kelimelerim ve her acımda kaçtığım kucağım. Sen benim yaşamam için elimde olan sebeplerimsin.