Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürülüp ormanlık alana gömüldü! Hatay'da tüyler ürperten bir katliam meydana geldi. Kentte 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azat'ın cansız bedeni bulundu. Genç kadın ve çocuklarının tüfekle öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Vahşetle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:59 facebook

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