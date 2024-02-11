Beykoz'da kaçmaya başladı Şişli'de yakalandı! Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı? Son dakika haberleri... Polisin dur ihtarına uymayarak Beykoz'dan Şişli'ye kadar otomobiliyle kaçan sürücü Cebrail Karşıyaka, başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Gözaltına alınmamak için direnen ve polise saldıran Cebrail Karşıyaka, polisin havaya ateş açmasına rağmen saldırgan davranışlara devam etti. Gözaltına alınan Cebrail Karşıyaka, 1.57 promil alkollü çıktı. Ayrıca Cebrail Karşıyaka'nın 3 adet insan kaçakçılığı, 1 adet de ruhsatsız silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:42 facebook

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