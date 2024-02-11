Super Bowl'da çılgın reklam geliri: 30 saniyesi 7 milyon dolar!

BİLET: 76.7 MİLYON TL

Super Bowl'un en dikkat çeken şeylerinden biri bilet fiyatlarıdır. Las Vegas gibi eğlencenin başkentinde olunca bilet fiyatları da çıldırmış durumda. En kötü bilet 6 bin dolar (184 bin TL) civarında. Ortalama bir yerin değeri ise 44 bin dolar (1 milyon 350 bin TL) civarında.