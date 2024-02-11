Super Bowl'da çılgın reklam geliri: 30 saniyesi 7 milyon dolar!
Amerikan Futbol Ligi NFL'de şampiyonun belli olacağı Super Bowl'un 58'incisi olan Super Bowl LVIII bu gece NFC (Ulusal Futbol Konferansı) şampiyonu San Francisco 49ers ile AFC (Amerikan Futbol Konferansı) şampiyonu Kansas City Chiefs arasında oynanacak. Super Bowl'un en çok dikkat çene yanı, filmleri aratmayan şovlarıyla reklamlar. Bu sene Super Bowl'da 30 saniyelik reklam 7 milyon dolardan satıldı! İşte detaylar...
Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl’un elli sekizincisi düzenleniyor. Bu seneki buluşma ilk kez Nevada eyaletinin Las Vegas şehrindeki Allegiant Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Super Bowl LVIII bu gece TSİ 00.45'te NFC (Ulusal Futbol Konferansı) şampiyonu San Francisco 49ers ile AFC (Amerikan Futbol Konferansı) şampiyonu Kansas City Chiefs arasında oynanacak.
Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde yapımı 2.15 milyar dolara mal olan 71.835 kişilik Allegiant Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye'de S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Dünyanın ticari açıdan en büyük spor karşılaşması olarak gösterilen ve milyarlarca dolarlık ekonomisiyle dikkatleri çeken Super Bowl, bir kez daha rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Milyonlarca dolara mal olan reklamları, devre arası şovlarıyla meşhur olan Super Bowl, son yıllarda yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Devre arası şovunda geçtiğimiz yıllarda Rihanna, Beyonce, Shakira, Coldplay, Eminem, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, The Weeknd gibi dünyaca ünlü şarkıcıların / grupların konserleri olmuştu.
Bu sezon ise Super Bowl'un devre arası konserinde şarkıcı Usher yer alacak.
BİLET: 76.7 MİLYON TL
Super Bowl'un en dikkat çeken şeylerinden biri bilet fiyatlarıdır. Las Vegas gibi eğlencenin başkentinde olunca bilet fiyatları da çıldırmış durumda. En kötü bilet 6 bin dolar (184 bin TL) civarında. Ortalama bir yerin değeri ise 44 bin dolar (1 milyon 350 bin TL) civarında.
Ülkemizde loca, Amerikalılar'ın süit dedikleri yerlerde ise bilet fiyatları 200 bin dolardan başlıyor. Bu en küçüğü... Günler öncesinden tükenen en lüks ve 20 kişilik localar ise 2.5 milyon dolar'dan satıldı. Basit bir çarpım tablosu hesabıyla 76.7 milyon Türk Lirası!
30 SANİYELİK REKLAM 7 MİLYON DOLAR
Super Bowl'un en çok dikkat çene yanı, filmleri aratmayan şovlarıyla reklamlar. Bu sene Super Bowl'da 30 saniyelik reklam 7 milyon dolardan satıldı! Üstelik bu reklam yerleri, kasım ayında bitmişti.
REKLAMLARDA MESSI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz senelerde Super Bowl'a reklam veren Türk Hava Yolları bu sene yok. Merakla beklenen Super Bowl reklamları olarak BMW, Doritos, Lionel Messi'nin de yer alacağı Michelob Ultra, Pringles, Dune: Part Tow, Deadpool 3 ve Kingdom of the Planet of the Apes, Kung Fu Panda 4 olarak gösterildi.
EN ÇOK TAVUK KANADI YENECEK!
Amerikalılar'ın Super Bowl sırasında yemeyi en çok sevdiği şeylerden birincisi tavuk kanadı! Bu yıl 1.45 milyar adet tavuk kanadı, Super Bowl sırasında yenecek.
İkinci sırada ise pizza geliyor. Maç sırasında 12 milyondan fazla pizza siparişinin verilmesi bekleniyor. Üçüncü sırada ise cips yer alıyor. Bu maç öncesi beş bin tondan fazla cips satıldı!