Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

28 Temmuz 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,63 düşüş ile 13.687,86 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ANELE,BIGTK,IZFAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SELEC,ISVEA,EUPWR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.069.922.896.00 TL), ASTOR (11.689.894.373.50 TL), YKBNK (8.391.119.041.04 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Temmuz 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 47,38 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,32 yükseliş ile 54,02 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (28 Temmuz 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,94 değer kaybederek 4.038,09 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,99 değer kaybederek 6.144,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.046,90 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.064,70 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,90 düşüş ile 63.703,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,80 azalış ile 1.906,87 dolar.Brent Petrol ise 84,85 dolar