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        BIST 100 13.687,86 %-0,63
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Temmuz 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,63 değer kaybederek 13.687,86 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 47,38 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,99 ile 6.144,89 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        28 Temmuz 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,63 düşüş ile 13.687,86 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ANELE,BIGTK,IZFAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SELEC,ISVEA,EUPWR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.069.922.896.00 TL), ASTOR (11.689.894.373.50 TL), YKBNK (8.391.119.041.04 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.00
        0.31 %
        18.069.922.896
        A
        277.50
        -4.31 %
        11.689.894.374
        Y
        32.74
        -0.49 %
        8.391.119.041
        A
        358.00
        -0.69 %
        8.337.382.041
        A
        65.80
        -0.98 %
        8.239.532.637
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        128.70
        10.00 %
        1.958.766.304
        B
        300.25
        9.98 %
        299.899.548
        I
        71.65
        9.98 %
        1.601.017.460
        P
        132.40
        9.97 %
        58.561.047
        J
        16.67
        9.96 %
        116.347.770
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        217.40
        -9.98 %
        5.728.337.044
        I
        35.88
        -9.98 %
        211.582.198
        E
        88.40
        -9.98 %
        2.441.535.805
        B
        17.87
        -9.97 %
        5.614.814
        S
        100.40
        -9.96 %
        1.494.612.532
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Temmuz 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 47,38 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,32 yükseliş ile 54,02 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,38
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        54,02
        0,32 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Temmuz 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,94 değer kaybederek 4.038,09 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,99 değer kaybederek 6.144,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.046,90 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.064,70 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.038,09
        -0,94 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.144,89
        -0,99 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.064,70
        -0,99 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.046,90
        -0,99 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,90 düşüş ile 63.703,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,80 azalış ile 1.906,87 dolar.Brent Petrol ise 84,85 dolar

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