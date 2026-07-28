Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Temmuz 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,63 değer kaybederek 13.687,86 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 47,38 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,99 ile 6.144,89 liraya geriledi.
28 Temmuz 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,63 düşüş ile 13.687,86 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ANELE,BIGTK,IZFAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SELEC,ISVEA,EUPWR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.069.922.896.00 TL), ASTOR (11.689.894.373.50 TL), YKBNK (8.391.119.041.04 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
319.00 ₺
|
0.31 %
|
18.069.922.896
|
277.50 ₺
|
-4.31 %
|
11.689.894.374
|
32.74 ₺
|
-0.49 %
|
8.391.119.041
|
358.00 ₺
|
-0.69 %
|
8.337.382.041
|
65.80 ₺
|
-0.98 %
|
8.239.532.637
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
128.70 ₺
|
10.00 %
|
1.958.766.304
|
300.25 ₺
|
9.98 %
|
299.899.548
|
71.65 ₺
|
9.98 %
|
1.601.017.460
|
132.40 ₺
|
9.97 %
|
58.561.047
|
16.67 ₺
|
9.96 %
|
116.347.770
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
217.40 ₺
|
-9.98 %
|
5.728.337.044
|
35.88 ₺
|
-9.98 %
|
211.582.198
|
88.40 ₺
|
-9.98 %
|
2.441.535.805
|
17.87 ₺
|
-9.97 %
|
5.614.814
|
100.40 ₺
|
-9.96 %
|
1.494.612.532
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Temmuz 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 47,38 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,32 yükseliş ile 54,02 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,38 ₺
|
0,08 %
|
E
|
54,02 ₺
|
0,32 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Temmuz 2026 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,94 değer kaybederek 4.038,09 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,99 değer kaybederek 6.144,89 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.046,90 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.064,70 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.038,09 ₺
|
-0,94 %
|
6.144,89 ₺
|
-0,99 %
|
40.064,70 ₺
|
-0,99 %
|
10.046,90 ₺
|
-0,99 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,90 düşüş ile 63.703,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,80 azalış ile 1.906,87 dolar.Brent Petrol ise 84,85 dolar