Altının ons fiyatı yaklaşık 7 ayın en güçlü haftalık performansını sergiledi

ABD'de zayıf gelen istihdam verileriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) tahmin edildiği ölçüde sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentilerinin artması, değerli metallerden altın ve gümüşe yönelik talebi artırdı.

Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 7,4 artışla 4 bin 342 dolara çıkarak yaklaşık son 7 ayın en güçlü performansını sergiledi. Benzer şekilde, gümüşün ons fiyatı geride kalan haftada yüzde 10,2 değer kazanarak 63,54 dolara yükseldi ve aynı dönemin en hızlı haftalık yükselişine imza attı.

Yeni haftaya yatay başlayan altının onsu 4 bin 340 dolardan, gümüşün onsu ise yüzde 0,8 artışla 64 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu en son haftalık olarak en hızlı yükselişini 19 Ocak'ta yüzde 8,7 artışla 4 bin 980 dolara çıkarak, gümüşün onsu da aynı haftada yüzde 14,7 değer kazancıyla 102,48 dolara tırmanarak göstermişti.

Yıla, Fed'in para politikalarında güvercin tutum sergileyeceği iyimserlikleriyle pozitif beklentiler ışığında başlayan altın ve gümüşün ons fiyatları, 28 Şubat'ta Orta Doğu'da patlak veren jeopolitik gerilimlerle yönünü aşağıya çevirdi.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle dünya genelinde artan enflasyonist baskılar, küresel merkez bankalarını faiz artırımlarına yöneltti.

Faize duyarlılığı ve savaş zamanlarında artan likidite ihtiyacından ötürü talep kısılmasıyla karşılaşan altın ve gümüş, bölgede gerginliklerin nispeten azalması ve ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'e yönelik şahin tahminleri törpülemesinden destek buldu.