Proje bazlı teşvik sistemi açıklandı. 135 milyar TL paketin içeriğinde nelerin mevcut olup olmadığı, yatırımların ne zaman devreye gireceği gibi detayları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen'e anlatıyor.

Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Türkiye için son derece önemli bir program. Neye göre tercih edildi? Zayıf yanlarımızı fırsata çevirdik. Cari açık verdiğimiz sektör ve rakamları ele aldığımızda şu demek; müşterisi ve talep var, bir yatırımcının aradığı en önemli şey budur.

Tüm dünyaya bir yatırım teşvik sistemi koyduk, bizden talep etsin yerine biz büt6ün dünyaya bununla ilgili birebir tanıtım yaptık. Türkiye'de böyle bir potansiyel var, gelin bu alana yatırım yapın. Terzi usulü tasarladığımız her firma için farklıdır. Kiminde finansman, kiminde nitelikli personel, kiminde altyapı ile ilgili destekleri birlikte karar verdik. Çok güzel sonuç aldık.

En iddialı ve en kapsamlı teşvik sistemi yetkisi devam ediyor. Eşe dosta gitti eleştirilerine karşı hiçbir şey söylemiyorum. Her şey açık ve net. Baksınlar herkes, herkes ortada.

Tamamı yabancı ortaklı yatırım. 2018 sonuna doğru geldimizde de sizler de bu konuyu göreceksiniz.

2018 büyüme öngörülerine baktığımız zaman öncü göstergeler 2018 birinci çeyrekle ilgili beklentilerin oldukça üstünde geleceğini gösteriyor. Artık söylenebilir rakamlar yüzde 7'nin üzerinde büyüme öngörülüyor.

2017 kapasite kullanım alanlarına baktığımız zaman sona geldi, yatırım yapacak. Buradan yola çıkarak 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız dedik, yapıyoruz. Şimdi de 161.5'lar sonuna geleceğiz nisan sonunda. Büyüme ile ilgili kombinasyona baktığımız zaman sadece özel sektör ve ihracata dayalı kombinasyonunda olsun. Türkiye'de 2018 yılındaki büyümenin içinde yatırımların da payı yüksek olacak.

Büyüme ile ilgili söyleyebileceğim şey şu; sağlıklı bir büyüme. Bilerek ve tasarlayarak gerçekleştiriyoruz. Bunu da Türkiye'de 2018'de cari açıktaki olumlu gelişmelerimiz de bunu takip edecek. İyi olacak inşallah.

Türkiye 5 milyar dolar motorin ithal ediyor. 2018 ve 2020 yılları arasında yavaş yavaş devreye girecek ev cari açığı da bu şekilde azalacak.

Türkiye güneş enerjisinde 20 bin megavat civarında kapasite yaratacak. 20 bin megavat demek yaklaşık olarak 30 milyar dolar demek. Siz bunu kapattığınız zaman, buradaki cari açığa da etkisi son derece net.

Türkiye kendi global devlerini yaratıyor.

Ara malı alıp, Türkiye'de işleyip bunu satmak değil. Mesela şu an batarya ile ilgili yapılan yatırım bunun yüzde 20'si belki. Yüzde 80'inin bağlantısı yapılmış durumda. Bunlar da ihracatta çok önemli katkısı olacak.

Tam isabetli şekilde bu yatırımlarımızı destekliyoruz. Yeni başladık, bu kanunlar olduğu sürece devam edeceğiz. Asıl söylemeye çalıştığım, amacına ulaştık. Talepler artık çok hızlı şekilde gelecek. Belirlediğimiz alanlarda gelen yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Seçici bir şekilde olacak. Sağlık, enerji, ulaştırma, gıoda tarım teknolojileri... Kapasitemizin üzerinde istediğimzi doluluğa gelmişiz, yeni gelene "kusura bakma" diyeceğiz. 135 milyar TL yatırımın 10 katına kadar gidebiliriz.

Bu yatırımların tamamının finansmanları ayarlanmış durumda. En çok sıkıntı yaşadığımız şey, finansman maliyeti ve faizlerin yüksekliği... Size finansman maliyetlerinde kabul edilebilir noktaya kadar destekleyeceğiz. Bu belge ile faiz desteği vereceğiz diye sertifikalandırdığımız firmanın, finansman temin etmesi son derece kolay oluyor.

Ellerinden tuttuğumuz bir yatırım var. Verdiğimiz en önemli destek de finansmanında hükümet olarak aşağı çekilmesi ve gerekiyorsa tamamının karşılanması. Teşvikli yatırımlara faiz desteği verilecek. Tek tek hepsini hesapladık. 1.3 milyar TL'yi geçmiyor yıllık yükü.

Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine bakmak lazım. Kurla ilgili hareketlenmelere baktığımız zaman Türkiye gerçeklerini yansıtmıyor. Türkiye'nin 2018 yılında hizmet ihracatında gelirleri 52 milyar dolar olacak.

Elimizdeki mükellefiyetlerimize baktığımız zaman bu Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Kimse endişe etmesin.

Ticaret savaşlarını sürdürülebilir olarak görmüyorum. Ama bunu Türkiye'yi ilgilendiren bölümünü görelim; metalurjide cari açık veriyoruz. Amerika hükümeti ile bu konuda görüşmelerimiz oldu. Yakın bir gelecekte yüz yüze görüşmelerimiz olacak. Kapsam dışına alınması ile ilgili hiçbir kriter bizi ilgilendirmiyor. İlave vergiler devam ederse, kasıt ararız. Türkiye olarak biz de farklı şekilde yaklaşırız.

Enflasyon ile ilgili tarafımız şu, bu alanlara destek ve teşvik vermek... Arzı artırmak. Talebi daraltmak ve engellemek. Piyasayı soğutmak yöntemlere karşıyız. Üretim ve arzı artırarak fiyatları disipline etmek kalıcı yöntemdir. Enflasyonda zarar gördüğümüz alan da gıda alanı oalrak görüyoruz. Et ile ilgili etkin bir müdahalemiz olacak.

Ayrıntılar geliyor...