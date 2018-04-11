Çetinkaya: Dövizde atak var nereden geldiğini araştırıyoruz

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için “atak” değerlendirmesi yaparak atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi. Çetinkaya, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ekonomideki son gelişmelere ilişkin basına kapalı bilgilendirme yaptı.



Gazete Habertürk'ten Nehir Erdoğan'ın haberine göre, 4 saat süren toplantıda ilk olarak sunum yapan Çetinkaya, “Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk” dedi. Çetinkaya yaptığı sunumda, “Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir” değerlendirmesini yaptı.

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Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çetinkaya’nın, muhalefet milletvekillerinin “Merkez Bankası’nın itibarı aşındı” eleştirilerini kabul ettiği, “Kredibilite sorunumuz var, bu diğer tüm araçlardan daha önemli. İletişimimizde sorun olabilir” dediği öğrenildi.