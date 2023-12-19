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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları" etkinliği yapıldı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:31
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları" etkinliği yapıldı
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları etkinliği düzenlendi.

        Atatürk Kongre Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte, yerleşkede kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında kurulmuş 86 öğrenci topluluğu stant açtı.

        Topluluk temsilcileri, öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de stantları gezdi.

        Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte öğrencilere ikramda bulunuldu.

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