Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 30 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje bulundu.

        Ö.Ç, gözaltına alındı. Obje ve sikkeler, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Aydın'da sürüklenen bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı
        Aydın'da sürüklenen bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları" e...
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde "Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları" e...
        Aydın'da diyabete karşı farkındalık etkinliği
        Aydın'da diyabete karşı farkındalık etkinliği
        Nazilli Belediyespor son maçında çıkış arıyor
        Nazilli Belediyespor son maçında çıkış arıyor
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin Aydın temsilcisi, "stres" sorununu çözmek istiy...
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin Aydın temsilcisi, "stres" sorununu çözmek istiy...
        Söke'de motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Söke'de motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı