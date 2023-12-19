Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 30 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje bulundu.

Ö.Ç, gözaltına alındı. Obje ve sikkeler, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.