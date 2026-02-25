Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşusunun pikapla çarptığı kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişiye pikapla çarpıp öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşusunun pikapla çarptığı kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişiye pikapla çarpıp öldüren şüpheli gözaltına alındı.


        Balat Mahallesi Çamtepe mevkisinde Mustafa Y. (78) ile komşusu Mustafa Güngör (54) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mustafa Y, 06 DLG 734 plakalı pikapla Güngör'e çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan Mustafa Y, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torino'da ilk 11'ler belli oldu!
        Torino'da ilk 11'ler belli oldu!
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Yaşlı adam tarla komşusunu ezerek öldürdü
        Yaşlı adam tarla komşusunu ezerek öldürdü
        Aydın'da 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
        Aydın'da 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
        Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
        Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
        Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
        Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
        Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
        Kuşadası'nda geri dönüştürülebilir atıklar toplandı
        Kuşadası'nda geri dönüştürülebilir atıklar toplandı