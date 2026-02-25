Aydın'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşusunun pikapla çarptığı kişi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişiye pikapla çarpıp öldüren şüpheli gözaltına alındı. Balat Mahallesi Çamtepe mevkisinde Mustafa Y. (78) ile komşusu Mustafa Güngör (54) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mustafa Y, 06 DLG 734 plakalı pikapla Güngör'e çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Mustafa Y, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

