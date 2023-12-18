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        Söke'de motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:34
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        Söke'de motosikletlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, motosikletli kurye T.B.A. yönetimindeki 09 AKP 379 plakalı motosiklet Aydın Caddesinde aynı işletmede kuryelik yapan A.Ö'nün kullandığı 34 EZM 769 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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