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        Aydın'da diyabete karşı farkındalık etkinliği

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Üniversitesi Genç Ofis tarafından Germencik ilçesindeki Selatin Mahallesi sakinlerine yönelik "Kontrolümdesin Şekerim" farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:56
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        Aydın'da diyabete karşı farkındalık etkinliği
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Üniversitesi Genç Ofis tarafından Germencik ilçesindeki Selatin Mahallesi sakinlerine yönelik "Kontrolümdesin Şekerim" farkındalık etkinliği düzenledi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu (TURKMSIC) üyeleri Selatin Mahallesi'ndeki diyabet etkinliği kapsamında mahalle sakinlerini bilgilendirerek kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yaptı.

        Topluluk üyeleri, mahalledeki öğrencilere el yıkama ve hijyen konusunda eğitim de verdi.

        Etkinliği koordine eden Genç Ofis görevlisi Özlem Çiner, gönüllü faaliyetler kapsamında Sağlık Timi olarak Selatin'e geldiklerini, tıp fakültesi öğrencilerinin mahalle sakinlerine sağlık taraması yaptığını, sohbet etme imkanı bulduklarını belirtti.

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