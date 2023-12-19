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        Aydın'da sürüklenen bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:50
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        Aydın'da sürüklenen bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Aralık'ta saat 05.45'te, Kuşadası ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 51 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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