Aydın'da sürüklenen bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Aralık'ta saat 05.45'te, Kuşadası ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 51 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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