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Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?

Türkiye’deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimler için sandığa gidecek olan seçmenler oy pusulası fotoğrafını çekmenin ve paylaşmanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?

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  • Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?

    28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. İlk turda oy çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan seçimler için tüm seçmeler sandık başına gidiyor. Seçim esnasında oylarını kullanacak bazı vatandaşlar ise bu anı fotoğraf çekerek paylaşıyor. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında, kullanılan oyların çekilen fotoğraflarının paylaşıldığı sıklıkla görülüyor. "Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?" sorusu ise en çok merak edilenler arasında yerini alırken uzmanlar seçimlerde oy kullanacak vatandaşların uyması gerektiği kurallar ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
  • Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?

    OY PUSULASI FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YASAK MI?

    Yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu’na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL’ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir.
  • Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?

    8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:
  • Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?

    "Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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