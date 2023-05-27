28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. İlk turda oy çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan seçimler için tüm seçmeler sandık başına gidiyor. Seçim esnasında oylarını kullanacak bazı vatandaşlar ise bu anı fotoğraf çekerek paylaşıyor. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında, kullanılan oyların çekilen fotoğraflarının paylaşıldığı sıklıkla görülüyor. "Oy pusulası fotoğrafı çekmek ve paylaşmak yasak mı? 2023 Seçimde oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası ne kadar, kaç TL?" sorusu ise en çok merak edilenler arasında yerini alırken uzmanlar seçimlerde oy kullanacak vatandaşların uyması gerektiği kurallar ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…