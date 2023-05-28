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Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. 201 bin 807 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oranında, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oranında oy aldı. İkinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilirken gözler seçimin 3. tura kalıp kalmayacağına çevrildi. İşte 2023 Cumhurbaşkanı seçimi 3. tura ilişkin detaylar...

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  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu gerçekleştirilecek. 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Yurt genelinde sandık başına gidecek olan 60 milyondan fazla seçmenin gözü "Seçim 3. tura kalır mı?" sorusuna çevrildi. İşte 3. tur seçim hakkında merak edilenler...
  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    SEÇİM 3. TURA KALIR MI?

    Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır.
  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemez.
  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    SEÇİMLER NEDEN 2.TURA KALIR?

     

    İki Turlu Sistemde seçimler, aralarında belli bir süre olmak şartıyla iki turda yapılmaktadır. Bu sistemde seçimlerde genellikle Tek İsimli Tek Turlu Sisteme benzer şekilde oylama yapılmaktadır ancak bir adayın seçimleri ilk turda kazanabilmesi için oyların belirli bir oranından fazlasını (nitelikli çoğunluk) (genellikle %50) alması gerekmektedir.
  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    Herhangi bir adayın ya da partinin gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde ikinci tur seçimler yapılmaktadır. İkinci tur seçimlerin nasıl yapılacağı uygulamada farklılık göstermektedir. En çok uygulanan yöntem ilk turda en çok oyu alan iki parti ya da adayın ikinci turda yarışması ve ikinci turda en çok oyu alanın seçilmesidir.
  • Seçim 3. tura kalır mı? Seçimler 3. tura kalıyor mu?

    Bu yöntemde iki adaydan birisi doğal olarak oyların yarısından fazlasını almış olmaktadır. İkinci turda, genellikle yalnızca ilk turda en çok oyu alan iki aday veya belirlenen oy oranının üzerinde alan adaylar ikinci turda aday olur. Kalan adaylar ikinci turdan çekilmekte serbesttir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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