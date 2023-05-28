İLK TURDA 1 MİLYON 839 BİN 461KİŞİ OY KULLANDI!



İlk tur seçimlerinde ise yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti.



YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.