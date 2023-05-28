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Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi yurt içinde bugün gerçekleştiriliyor. Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumuhurbaşkanı olabilmek için yarıştığı seçimlerde yurt dışı oy kullanma işlemi ise 20 tarihi itibariyle başladı. Gümrüklerde 28 Mayıs saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi ile ilgili olarak; yurt dışında kaç kişi oy kullandı sorusunun cevabına dair ayrıntıları derledik!

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  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Sabah saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi, 17:00'de sona erecek. Söz konusu seçimler yurt dışında ise 20 Mayıs tarihinden beri devam ediyor. Peki, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?
  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    2. TURDA YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

    İlk gün yurt dışı temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullanıldı. İkinci gün sayı 1 milyon 38'e yükseldi. İlk dört günde rakam 1 milyon 733 bin 973'e, son gün olan dün de saat 20.00 itibarıyla 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı. Sadece ilk dört günde oy kullanan seçmen sayısı ilk turdakinin toplamını geride bıraktı.
  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.
  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

    Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek. Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen isterse bu süre içerisinde gümrüklerde oy kullanabilecek.
  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    İLK TURDA 1 MİLYON 839 BİN 461KİŞİ OY KULLANDI!

    İlk tur seçimlerinde ise yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti.

    YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.
  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    14 MAYIS'TA YURT DIŞI VE GÜMRÜKLERDE KULLANILAN TOPLAM OY SAYISI

    Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmış, bu oylardan 146 bin 847'si geçerli, bin 336'sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı da yüzde 4,33 olmuştu.

    Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.
  • Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yurtdışı oy sayısı kaç?

    GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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