ABD’de son 15 yılın en ağır grip salgını yaşanıyor. Hastalık Önleme ve Koruma Merkezleri (CDC) salgının birkaç hafta daha sürebileceğini, enfeksiyonel gribin benzerlerine nazaran bir türlü atlatılamadığını açıkladı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; kamu sağlığını tehdit eden ABD’deki grip salgınıyla ilgili Bloomberg’e açıklamada bulunan CDC Direktörü Anne Schuchat, Ocak 2018’in üçüncü haftasında ABD’de yaşamını yitiren 4 bin 64 kişinin zatürreeyle birlikte grip nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Schuchat’ın açıklamasına göre, grip salgını her 10 ölümden 1’inin nedeni. “Bu çok zor bir hastalık mevsimi olacak ve ne zaman sonlanacağını bilemiyoruz” diyerek salgının ciddiyetini ortaya koyan Schuchat, “Salgın üzerine öğreneceğimiz çok şey var. Bir gribin ne derece yoğun olabileceğini görmemiz açısından son ikaz niteliğinde. Asla gardımızı düşürmemeliyiz” dedi. Gripten ölümün gelecek haftalarda artmasından endişe ettiklerini belirten Schuchat, hastaları tedavi eden her 13 doktordan 1’inin de gribe yakalandığını ifade etti. Hükümetin raporuna göre grip salgını 2009 ve 2010’daki domuz gribi salgınından bile beter. ABD’yi etkisi altına alın virüs H3N2.
GRİP İLAÇLARI YOK SATTI
Salgın üzerine panik yaşayan ABD halkı eczanelerde satılan grip ilaçlarına yüklenerek adeta stok yaptı ve rafları boşlattı. Eyaletler arası kullanım dozajını inceleyen uzmanlar, özellikle Arizona, Indiana, Kentucky ve Arkansas’taki kullanımlardaki artış için uyarıda bulunuyor. Zira ilaçlar geçen yılla kıyaslandığında 6 kat daha fazla tüketildi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, grip nedeniyle ABD’de ölenlerin sayısının yüksek olmasını ülkede yapılan yüksek orandaki grip aşısına bağladı. Aşının bağışıklığı zayıflattığını savunan Küçükusta, şunları kaydetti: “H3N2 virü- sünün 2009 ve 2010’da görülen domuz gribinden daha kötü olduğu doğru bir tespit. Grip virüsünün en tehlikeli türü. Gribin onlarca türü var. En tehlikelisi H1N1 ile H3N2. ABD’de ölümlere yol açan H3N2’nin bu kadar etkilemesinin nedeni 130 milyon doz aşı yapılmış olmasıdır. Grip aşısının hiçbir faydası yok, bağışıklık sistemini geliştirmediği için kişi gribe yakalandığında bağışıklığı bırakıyor. Türkiye’de de H3N2 görüldü ancak salgın düzeyinde değil. ABD’liler her yıl grip aşısı oluyorlar, fayda görmedikleri için şimdi meyve ve portakal suyu içmeye başladılar. İlaca yüklenmelerinin ise bir anlamı yok. İlaç sadece gribin 12 saat etkisini azaltıyor.”
4 BİLEŞENLİ AŞI GEREK
Almanya'da bulunan Robert Koch Enstitüsü, piyasada yaygın olan 3 bileşenli karma grip aşılarının mevcut virüse tesir etmediğini açıkladı. Gerçek grip virüsü olan Influenza-B soyuna karşı dört bileşenli aşının yaptırılması gerekiyor. Almanya’da kullanılan grip aşısı A ve B tipi Influenza virüsüne karşı koruyor. Dört bileşenli aşıda ise B tipi virüsün başka bir türevi daha bulunduğundan, bu aşı daha geniş koruyucu etki yapıyor.
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