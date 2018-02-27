Alkolün zararları yıllardır konuşulur durur. Peki, alkol kişiyi nasıl etkiler? Alkol alan kişinin vücudunda neler olur? Bu soruların yanıtını İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu verdi.
BEYNİNİZİN YÖNETİMİNİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ
İlk yudumdan 30 saniye sonra alkol beyne ulaşır. Beyin hücrelerinin mesaj göndermek için kullandığı kimyasalları ve yolları yavaşlatır. Bu ruh halinizi değiştirir, reflekslerinizi yavaşlatır ve dengenizi bozar. Aynı zamanda düşünme ve yaşadıklarınızı belleğinize saklama yetinizi olumsuz yönde etkiler.
BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR
Uzun süreli tüketilen alkol, beyninizin görünüm ve işleyişini de etkiler. Hücreler değişmeye başlar ve hatta daha da küçülür. Bu küçülmeyle birlikte; düşünme, öğrenme ve öğrendiklerinizi hatırlama beceriniz giderek azalmaya başlar. Aynı zamanda vücut ısınızın sabit tutulmasını ve hareketlerinizi kontrol etmeyi zorlaştırabilir.
UYUMANIZA DEĞİL; UYUŞMANIZA NEDEN OLUR!
Alkolün beyindeki yavaşlama etkisi sizi uyuşuklaştırabilir. Uykuya kolay geçtiğinizi düşünseniz de aksine derin uyku olan REM uykusuna geçemezsiniz ve vücudunuz gece boyunca alkolü işlemeye devam eder.
MİDE ASİTİ ARTTIKÇA HASTALIKLARLA KARŞILAŞMA RİSKİ ARTAR
Alkol midenizi tahriş eder ve midenizin daha fazla asit üretmesine neden olur. Yeterli asit ve alkol biriktiğinde mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Uzun süreli alkol kullananlarda reflü, mide ülseri, ince ve kalın bağırsak problemleri sık görülür. Pankreas, insülin ve bağırsakların yiyecekleri parçalamasına yardımcı olan diğer kimyasalları yapar. Ancak alkol tüketimi kimyasalların pankreas içerisinde kalmasına, iltihaplanmaya ve beraberinde ciddi bir hasara neden olabilir. Karaciğeriniz, içtiğiniz alkolün neredeyse tamamını parçalar. Bu süreçte birçok toksini işler. Zamanla aşırı içki, organı yağlı hale getirir ve kalın, lifli doku oluşturur. Bu kan akışını sınırlar; bu nedenle karaciğer hücreleri hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeyleri almazlar.
KALP RİTMİNİ BOZAR
Fazla alkol tüketimi kalbinizin ritmini bozarak kalp kasınızın zarar görmesine ve gelecekte kalp hastası adayı olmanıza neden olabilir.
VÜCUT SICAKLIĞINI DEĞİŞTİRİR
Alkol, kan damarlarını genişleterek cildinize daha fazla kan akışı oluşturur. Bu durum kısa süreli olsa da vücut ısınızın hızla yükselmesine ve kızarmanıza neden olabilir. Öte yandan, uzun süreli, ağır içki kan basıncınızı artırır. Vücudunuz stres hormonlarını serbest bırakır ve kan damarlarını daraltır, bu nedenle kalp kan pompalamak için çok daha fazla efor harcar.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GİDEREK ZAYIFLATIR
Alkol, vücudunuz mikroplarla savaşmak için ihtiyaç duyduğu beyaz kan hücrelerinin sayılarını düşürdüğü için bağışıklık sisteminizi de zayıflatır. Uzun süreli aşırı alkol tüketenlerin zatürre ve tüberküloz gibi akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığı daha yüksektir.
ÜREME SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLER
Alkol içerisindeki güçlü kimyasallar, kadınlarda ve erkeklerde sonu infertiliteye giden sağlık problemlerine neden olur.
KEMİKLERİ İNCELTİR, KASLARI ZAYIFLATIR
Uzun süreli alkol kullanımı kalsiyum seviyenizi düşürür ve vücudunuzun yeni kemik inşa etmesini önler. Osteoporoz adı verilen bu durumda kemikleriniz incelerek kırılganlaşır. Ateş ayrıca kaslarınıza olan kan akışını sınırlar ve onları oluşturan proteinlerin yoluna girer. Zamanla, daha düşük kas kütlesi ve daha az kuvvete yol açar.
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