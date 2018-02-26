“Acaba çocuğumun gerçek babası mıyım?” sorusu, son yıllarda binlerce kişinin hastane ve laboratuvarların kapısını aşındırmasına neden oldu. Uzmanlar, babalık testi için yapılan başvurulardaki artışa dikkat çekerken, diziler ve gündüz kuşağı programlarının etkisine vurgu yapıyor. Babalık testinin fiyatı bin ile 5 bin TL arasında değişiyor. Adli vakalar dışında devlet test masrafını karşılamıyor. Yasal olarak özel hastanelerde de yapılabiliyor ancak mahkemeler devlet kurumlarında yapılanları kabul ediyor. DNA ve babalık testi yapan özel merkezlerin açıklamasına göre ise babalık testleri 6 yılda yaklaşık 3 kat arttı.
Babalık testi yapan DNA Diagnostics Center, Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun konuyla ilgili sorusunu yanıtlarken, babalık testlerinde son 6 yılda ciddi bir artış olduğunu, 6 yıl önce günde ortalama 30 babalık testi başvurusu gelirken bu yıl ortalama 100 telefon aldıklarını belirtti.
‘EŞİNİN ÇAMAŞIRINI GETİREN BİLE VAR’
Merkezden verilen bilgiye göre, test talebindeki artışta gündüz kuşağı programları ve dizilerin etkisi oldu. Babalık testleri üzerine ilk resmi tez çalışmasını yapan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Doç. Dr. Emel Hülya Yükseloğlu da haber ve gündüz kuşağı programlarının artıştaki etkisine dikkat çekerken “Son 10 yılda farkındalık arttı. Birçoğu özel merkezlerde yaptırıyor çünkü deşifre olmak istemiyor. Bu artışta nüfus kayıtlarında yapılan hataların ve miras davalarının da etkisi var. İnsanlarda şüphe arttı, eşinin iç çamaşırını getirip test yaptırmak isteyenler var. Biz bunu etik bulmuyoruz” dedi.
‘AİLENİN GÖZLERİNDEKİ İFADEYLE BAŞ ETMEK ZOR’
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Tıbbi Genetik Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ali Ergün, babalık testi taleplerinde önemli bir artış olduğunu söyledi. Babalık testinin yanı sıra en fazla genetik testi başvurusunun hastanede karıştığı düşünülen çocuklar için yapıldığını belirten Ergün, üniversite ve devlet hastanelerindeki hekimlerin bu testleri yapmaktan kaçındığını ifade etti: “Biz bölümümüzde uygulamak istemiyoruz çünkü etik bulmuyoruz. İnanılmaz facialar olduğunu duyuyoruz. Hekimin dikkatli olması lazım. Elleri silahlı insanlar ‘Sen bu sonucu nasıl verirsin?’ diye tehdit edebiliyor. Bunun dışında, test için gelen ailenin gözlerindeki ifadeyle baş etmek çok zor. Türkiye’de neler olduğunu gördüğümüz için bu testleri yapmıyoruz.”
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