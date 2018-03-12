Bacaklarda kas kaybı sinirlerle bağlantılı

Yaşlılıkta bacaklardaki doğal kas kaybının sinirlerle bağlantılı olduğu bildirildi.
AA'nın haberine göre; Manchester Metropolitan Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırma, 75 yaşına gelindiğinde bacakları kontrol eden sinirlerin ortalama yüzde 30'unun kaybedildiğini ortaya koydu.
Sonuçları "Journal of Physiology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 168 kişinin kas dokuları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniğiyle ayrıntılı biçimde incelendi. Uzmanlar bu sırada sinirlerin sayısını hesap etmek için kaslara nüfuz eden elektriksel aktiviteyi kayıt altına aldı.
75 YAŞINA GELİNCE SİNİRLERDE KAYIP OLUYOR
Manchester Metropolitan Üniversitesinde görevli Profesör Jamie McPhee, genç yetişkinlerde bel omurgasından bacakların hareketini kontrol eden 60 ila 70 bin sinirin bulunduğuna işaret ederek kişiler 75 yaşına geldiğinde bacak kaslarını kontrol eden sinirlerde çarpıcı bir kayıp (yüzde 30 ila 60) gözlendiğini kaydetti.
Waterloo ve Manchester üniversitelerinin destek verdiği araştırmada öte yandan daha zinde yaşlılarda arta kalan sinirlerin, kasları kurtarmak ve erimelerini engellemek için yeni bağlar kurabileceği belirtildi.
Yaşlılıkta kas ve sinirler arasındaki bağlantıların neden bozulduğu tam olarak bilinmiyor. Kas kaybıyla ilgili daha fazla bulgunun, bilim insanlarının gelecekte bu durumu tersine çevirmek için yöntemler geliştirmesine yardım etmesi ümit ediliyor.
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