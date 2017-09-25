İçeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesi ile bağışıklık sistemini de güçlendiren süt, içinde bulunduğumuz sonbaharla artan hastalıklara çare oluyor. Uzmanlar sonbaharla zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor.
"SÜT TÜKETİMİ GRİP, SOĞUK ALGINLIĞI, FARENJİT GİBİ HASTALIKLARDAN KORUYOR"
Havaların soğumaya başlaması ile birlikte gribal enfeksiyonlarda görülen artış nedeniyle uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak süt içilmesini öneriyor. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.
"HER GÜN İKİ BARDAK İÇİLMELİ"
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün yaşamsal bir sıvı olduğunu ve yaşamın her evresinde önemli olduğunu vurguladı. Sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çeken İnanç, “Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışardan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir” dedi.
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