Berlin Film Festivali'nden mahkûmlara özel gösterim!

Uluslararası Berlin Film Festivali, 850 mahkûmun bulunduğu JVA Tegel adlı hapishanede özel bir gösterim düzenledi.

Gazete Habertürk'teki habere göre; hapishanede görev yapan sosyal pedagog Axel Briemle, DW Türkçe’ye verdiği demeçte mümkün olduğu kadar çok mahkûma ulaşabilmek için, festival yönetiminden “İngilizce altyazılı bir Tayland filmi” seçilmemesini rica etmiş.

Briemle, göçmen kökenli mahkûmların oranının yüzde 40’ın üzerinde olduğunu ve bu mahkûmlar arasında Türkiye kökenlilerin ilk sırada yer aldığını belirtti.

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