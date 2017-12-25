Çin’de yapılan bir çalışmada, yeni geliştirilen sinir transferi tekniğiyle, tıpta spastik hemipleji olarak adlandırılan beyin felcinin neden olduğu kol felçlerinde, aşırı kasılmaların azaltıldığı ve kol işlevinin iyileştirildiği kaydedildi.
FELÇLİ KOLDA İYİLEŞME TESPİT EDİLDİ
Medimagazin'in haberine göre; The New England Journal of Medicine’de “Trial of Contralateral Seventh Cervical Nerve Transfer for Spastic Arm Paralysis” başlığıyla yayımlanan çalışmada, felçli olmayan taraftan felçli olan kolun bulunduğu tarafa C7 siniri transferi yapıldığında, felçli kolda 12 aylık bir rehabilitasyon sürecine denk gelecek şekilde iyileşmeler görüldüğü söylendi. Şangay Huashan Hastenesi’nde bir el cerrahı olan Mou-Xiong Zheng ve ekibi, eş taraflı beyin yarım küreleri ve felçli el arasında fizyolojik bir bağlantı geliştirdiklerini ifade etti.
STANDART TEDAVİ ALAN HASTALARDAN ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ALINIYOR
Zheng ve ekibi yaklaşık 5 yol boyunca 12 ile 45 yaş arasındaki 36 spastik hemipleji hastası üzerinde çalıştı. Hastaların yarısına rehabilitasyonun yanında C7 siniri transferi yapıldı, diğer yarısı ise sadece standart rehabilitasyon tedavisi aldı. Diyabet veya kalp hastalığı gibi sistemik hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. MR görüntüleme tekniği ve Fugl-Meyer Değerlendirme ölçeği ile 12 ay sonunda sonuçları analiz eden araştırmacılar, ameliyat edilen ve sinir nakli yapılan hastaların, standart rehabilitasyon tedavisi alan hastalardan çok daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gördü.
18 HASTADAN 16’SI ARTIK TEMEL ÜÇ HAREKETİ YAPABİLİYOR
Çalışmaya dahil olan hastalarda, dirsek bükme, önkol dönüşü, bilek dönüşü, başparmağı bükme ve beş parmaktan ikisini bükme dahil olmak üzere, ameliyatla ilgili tüm eklemlerde, başlangıca göre oldukça anlamlı iyileşmeler görüldü. Ameliyatla C7 sinir hücresi transfer edilen 18 hastadan 16’sı 12 ay içinde felçli elleriyle üç veya daha fazla temel hareketi yapabilecek hale geldi. Sadece standart rehabilitasyon tedavisi alan diğer 18 hastanın ise sadece 7 tanesi iki temel hareketi, 3 tanesi bir temel hareketi yapabildi; 8 tanesi ise 12 ay sonunda hiçbir temel hareketi gerçekleştiremedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.