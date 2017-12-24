ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; her gün yeşil sebze yiyenlerin hafıza ve zeka testlerinde daha başarılı olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre; bir porsiyon salata, beyni 11 yıl genç tutuyor ve bunamayı önlüyor. Her gün bir porsiyon yeşil sebze tüketenlerin beyinlerinin, yemeyenlere göre 11 yıl daha genç olduğu anlaşıldı.

Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Martha Clare Morris ve ekibi, 81 yaş ortalamasına sahip ve bunama belirtisi göstermeyen 960 kişinin yeme alışkanlıklarını gözlemledi. Bu kişilerin düşünme ve hafıza becerileri her yıl test edilerek, ortalama 4.7 yıl takip edildi. Katılımcılar ayrıca gıda sıklığı (lahana, karalahana, marul, salata porsiyonu) anketi tamamladılar.

Araştırma, yeşil yapraklı sebzelerin ne sıklıkta yenildiğini temel alarak katılımcıları beş gruba ayırdı ve en çok yiyenler (günlük ortalama 1.3 porsiyon) ve en az yiyenler (günlük 0.1 porsiyon) olarak bu kişilerin bilişsel değerlendirmelerini karşılaştırdı.

Grubun tamamının 10 yıl sonunda düşünme ve hafıza kabiliyetleri 0.8 oranında gerilerken; bu oran en fazla yeşil sebze tüketenlerde 0.5 oranında çıktı. Araştımacılara göre bu 11 yıl daha genç bir beyin anlamına geliyor.

Dr. Morris, "Çalışmanın sonuçları, yeşil yapraklı sebze yemenin beyin yaşlanmasını yavaşlattığını kanıtlamaz ancak aralarında bir ilişki sergiler" dedi.

Çalışma sonuçları, Amerikan Nöroloji Akademisinin tıp dergisi olan 'Nöroloji'de yayınlandı.

Dr. Martha Clare Morris

Beyni gençleştirme

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Dr. Martha Clare Morris

Amerikan Nöroloji Akademisi