Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavut mevkidaşı Nishani ile Ankara'da basın toplantısı düzenedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Arnavutluk'un AB ile bütünleşme sürecinde kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Yargı reformu kapsamında atılan adımların sonuçlanmasını bekliyoruz. AB'ye büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Balkanlar'ın barış ve istikrarı için kilit bir ülkedir"

"Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımları 3 milyar dolara, istihdam gücü ise 9 bin kişiye ulaştı. Her iki ülkenin milli güvenliği için tehdit oluşturan FETÖ ile mücadele konusunu görüştük. Sayın Nishani'ye FETÖ ile mücadelede destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Arnavutluk topraklarının Türkiye'ye tehdit teşkil eden unsurlarla mücadelesi haklı beklentimizdir. Arnavutluk emniyeti ile işbirliği içerisindeyiz. Ülkemiz tecrübelerini Arnavutluk'la paylaşmaktadır. Bu anlamda eğitim programları düzenliyoruz."

"KOSOVA'NIN TANINMASINA YÖNELİK DESTEĞİMİZ SÜRECEKTİR"

"Ülkemizde yaşayan Arnavut kökenli kardeşlerimiz bizler için kültürel zenginliktir. Namazgah cami iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olacaktır. Ortak gayretlerimizle bu camiyi bitirip kardeşlerimize hediye edeceğimizi umuyorum"

"Kosova'nın tanınmasına yönelik desteğimiz sürecektir. Önümüzdeki hafta Kosova Cumhurbaşkanı misafirim olacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi biz Arnavut milletini severiz. Kardeş tanırız, kendimizden uzak görmeyiz."

"HEP DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLDUK"

"Özellikle doğup büyüdüğüm mahallede çok Arnavut komşularım vardı. Onlarla beraber oynaşarak büyüdük. Hatta Allah rahmet eylesin bir komşumuz vardı Arnavut, onun elinde büyüdüm diyebilirim. Bulunduğumuz bölge de bostanlar bölgesiydi. Bölge hep bostanlıktı. Yeşillikler orada yetişirdi. Oralarda da Arnavut kardeşlerimiz vardı. O bostanlıkları onlar işletirdi. O günden bugüne tanıdığım bildiğim, onların ülkemde olumsuz hiçbir şeyini görmedim. Hep dayanışma içerisinde olduk. Bugünlere beraber geldik. Bundan sonra da aynı sevgi saygı içerisinde geleceğe yürüyeceğiz"

"Herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul Bayrampaşa, Küçükçekmece Arnavut vatandaşlarımızın huzurlu olduğu yerlerdir. Kendilerinden memnunuz, mutluyuz, bu ülkede onlar hiçbir zaman bir ayrılık sebebi olmamıştır. Hep birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardır."

"EL BAB KUŞATMA ALTINDA"

"El Bab tamamiyle ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ son havliyle her türlü yola başvuruyor. Birkaç şehidimiz oldu. Yaralılarımız oldu ama artık El Bab'ın ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki çok daha uzamadan tamamiyle düşer ve El Bab'ın kendi insanı, kendi topraklarına yerleşme imkanı bulur"

"KARLOV'UN BÖYLE BİR SUİKASTE KURBAN GİTMESİ BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR"

"Rus Elçi'ye suikastte bağlantılar FETÖ'yü gösteriyor. Suikastçı FETÖ terör örgütüne mensup. Bunu gizlemeye gerek yok. Çok açık net söylemek zorundayım. Silahlı kuvvetlerimizin içinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içinde bu kirli örgüt halen var. Bunların temizlenmesi de devam ediyor. Hassas olmak durumundayız. Karlov'un böyle bir suikaste kurban gitmesi bizleri üzmüştür. Türkiye'deki görevi süresinde müstesna diplomatlardan biri olarak tanıdım. Türkiye'nin iç işlerine dahil olmamış, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye çalışan bir diplomattı. Öbürü bedelini ödedi."

"TEMENNİ EDİYORUM Kİ EN KISA SÜREDE..."

"Bazıları spekülasyon yapıyor niye canlı yakalanmadı diye. Canlı yakalamaya çalışıldığında bedel ödenince, İstanbul'da 5 polis üzerine gitti 1 kişi 5 polisi şehit etti. Bunlar o andaki ruh halidir. Tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen başarılı olursunuz bazen olamazsınız. Burada da vuran arkadaşımız kendi elini öbür tarafa doğru sallayınca bomba mı çıkaracak endişesiyle vurma durumunda kaldı. Bundan sonraki süreci de Rusya'dan da gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetlerimiz birlikte yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki en kısa sürede neticeye varılacak. Bu kişinin yurt dışı bağlantılarına yönelik ipuçları var. MİT ve soruşturma birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Nihai neticeyi açıklayacağız"