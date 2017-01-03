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DÜNYA

Kırgızistan: Saldırganın Kırgız olduğuna dair haberleri inceliyoruz

Kırgızistan güvenlik güçleri, Reina'daki terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini duyurdu

03 Ocak 2017 Salı, 13:56:06 Güncelleme: 14:50:09

Kırgız güvenlik güçleri, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre Kırgız güvenlik güçleri, konuyla ilgili Türk yetkililerle iletişim içinde olduğunu aktardı.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 1 dakika önce
    dikkatle incelenmesi gerekir
  • Misafir 11 dakika önce
    adam ya faslı ya tunuslu yada cezayirli
  • Misafir 1 saat önce
    kırgıza benzemiyor ama ,pasaportun satin almiş olabilir
  • Misafir 2 saat önce
    adam tunuslu, beli yani
  • Misafir 2 saat önce
    fetö kırgızistanda çok etkindir .
  • Misafir 2 saat önce
    vize uygulaması gelsin
  • Misafir 2 saat önce
    Kendisi kırgız değil, uygur. Ama kırgızistana gelip kırgız pasaportu almış
  • Misafir 2 saat önce
    Bu olayın altından feto cıkıcak.. büyük ihtimalle..
  • Misafir 2 saat önce
    terörist teröristtir dini dili ırkı milleti olmaz olsa ne yazar, allah ıslah eylesin bunları
  • Misafir 2 saat önce
    diyelimki kırgız ne yapacaklar ki?:(
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