Kırgızistan: Saldırganın Kırgız olduğuna dair haberleri inceliyoruz

Kırgız güvenlik güçleri, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini bildirdi.
Reuters'ın haberine göre Kırgız güvenlik güçleri, konuyla ilgili Türk yetkililerle iletişim içinde olduğunu aktardı.
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YORUMLAR 12
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Misafir 1 dakika öncedikkatle incelenmesi gerekir00
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Misafir 11 dakika önceadam ya faslı ya tunuslu yada cezayirli00
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Misafir 1 saat öncekırgıza benzemiyor ama ,pasaportun satin almiş olabilir00
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Misafir 2 saat önceadam tunuslu, beli yani00
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Misafir 2 saat öncefetö kırgızistanda çok etkindir .30
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Misafir 2 saat öncevize uygulaması gelsin30
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Misafir 2 saat önceKendisi kırgız değil, uygur. Ama kırgızistana gelip kırgız pasaportu almış00
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Misafir 2 saat önceBu olayın altından feto cıkıcak.. büyük ihtimalle..60
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Misafir 2 saat önceterörist teröristtir dini dili ırkı milleti olmaz olsa ne yazar, allah ıslah eylesin bunları30
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Misafir 2 saat öncediyelimki kırgız ne yapacaklar ki?:(60
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