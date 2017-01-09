Venezuela'da asgari ücret ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam

Venezuelada hükümet, asgari ücrete ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

BBCde yer alan habere göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı haftalık televizyon ve radyo programında, aylık asgari ücreti, en yüksek resmi kurda yaklaşık 60 dolara (40 bin bolivar) çıkardığını açıkladı.

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışın iş ve geliri koruyacağını söyleyen Maduro, alınan önlemin kamu çalışanlarına, silahlı kuvvetlere ve emeklilere fayda sağlayacağını ifade etti.

Maduro, "Ekonomik savaş ve medya saldırıları zamanlarında istihdamı ve işçinin gelirini korumamız gerekiyor." dedi.

Venezuela İş Adamları Derneği ise ücret artışının danışılmadan yapıldığını ve bu durumun, işten çıkarmalara yahut küçük işletmelerin kapanmasına neden olabileceğini bildirdi.

Muhalefet partisi milletvekili Jose Guerra da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının maaş artışını karşılamak için daha fazla para basmasının daha yüksek enflasyonla sonuçlanacağına işaret ederek "Bu daha önce tecrübe edildi." ifadesine yer verdi.

Zamların ülkedeki krizi artıracağını kaydeden muhalefet, Maduroyu, Venezuelada ekonomiyi çökertmekle suçluyor.

Maduro ise siyasi düşmanları ve iş adamları tarafından yürütülen ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Ekonomik kriz ve hükümet karşıtı gösterilere sahne olan petrol zengini Venezuelada halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon rakamlarının 2017de 4 haneli rakamlara ulaşmasının beklendiği ülkede hükümet, 2015ten bu yana verilerini açıklamıyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, ATMlerden sadece çok düşük miktarlarda para çekilebiliyor.