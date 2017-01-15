Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te başladı

Fransa'nın başkenti Paris, Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Yıllardır süren çatışmanın son bulması için iki devletli bir çözüm için son şans olduğu ifade edilen konferansa 70 ülkeden heyet katılacak. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Konferansa ABD adına Dışişleri John Kerry katılırken, aynı zamanda Kerry'nin konuyla ilgili son zirvesi olacak.

70 ülkenin katılacağı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas katılmayacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI AYRAULT'DAN

Konferansın açılış konuşmasını Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı.

Ayrault, "Barışa ilerlemenin tek yolu iki devletli çözüm. Bu yol her iki tarafın da arzu ve haklarına cevap verecektir" ifadesini kullandı.

Vazgeçmek zamanı olmadığını kaydeden Fransız Bakan, "Vazgeçmenin zamanı değil, çünkü aciliyet devam diyor. Her iki taraf da güvensizlik ilişkisinde mesafeli kaldı. Çatışmaların yeniden başlaması halinde kimse güvende değil. Şuandan itibaren ortak sorumluluğumuz İsrail ve Filistin'i müzakere masasına getirme başarısıdır" dedi.

Ayrault, ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini 68 yıldır bulunduğu Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını söylemesini ise provokasyon olarak değerlendirdi.

Ayrault, bu hareketin ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

NETANYAHU: FAYDASIZ BİR KONFERANS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Paris'te gerçekleştirilen Ortadoğu Barış Konferansı'na ilişkin "Faydasız bir konferans" ifadesini kullandı.

Reuters'ın haberine göre Netanyahu, "Konferans Fransızlar ve Filistinliler tarafından koordine edildi. Amacı, ulusal çıkarlarımızla aynı çizgide olmayan şartlar konusunda İsrail'i zorlamaktır." dedi.