ABD, duvarın parasını Meksika'dan böyle alacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etmeyi planladığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD'nin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Parti liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın maliyetinin karşılanması için, Trump'ın Meksika'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi koymayı planladığını açıklayan Spicer, söz konusu planın Trump'ın seçim kampanyası sırasında vadettiği vergi reformunun bir parçası olacağını ifade etti.

Spicer, ABD'nin dış ticaret açığının yaklaşık 50 milyar dolar olduğuna işaret ederek Meksika'ya yüzde 20 ithalat vergisi koyulması durumunda yılda 10 milyar dolar gelir elde edileceğini ve bunun Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın finansmanı için kullanılacağını belirtti.

Söz konusu planın ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle de paylaşıldığı bilgisini veren Spicer, planın ayrıca Amerikalı vergi mükellefleri açısından da uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Trump, dün ABD'nin ABC televizyonuna verdiği mülakatta, duvarın maliyetinin önce Amerikalı vergi mükelleflerinin cebinden çıkacağını, daha sonra bu miktarın Meksika tarafından ABD'ye geri ödeneceğini dile getirmişti.

Seçim kampanyası sırasında, üretimlerini ABD'den Meksika'ya taşıyan Amerikan şirketlerini sert dille eleştiren Trump, bu şirketlerin Meksika'da üretilen mallarının ABD'ye ihraç edilmesi durumunda ek olarak "sınır vergisi" ödemesi gerekeceğini vurgulamış ayrıca Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 35 gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı.

Trump, geçen sene, söz konusu duvarın maliyetinin 8 milyar dolar tutacağının tahmin edildiğini bildirirken bağımsız kurumların yaptığı araştırmalar bu konuda daha farklı bir tablo ortaya koyuyor.

ABD'de tarafsız Göçmenlik Politikaları Enstitüsü (MPI), duvarın yapımının 15 ila 25 milyar dolara mal olacağını öngörürken yıllık bakım maliyetinin de 700 milyon doları bulacağını tahmin ediyor.

Merkezi Teksas'ta bulunan inşaat şirketi Todd Sternfeld'in hesaplamalarına göre, duvarın yapım maliyeti 26 milyar dolara kadar çıkabilir.

TRUMP TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi için kararname imzaladığı duvarın masraflarını ödemeyeceğini belirten Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile ay sonunda Washington'da yapacağı toplantıyı iptal edebileceğini açıkladı. Nieto'nun Trump'a cevabı ise "ABD'ye gitmiyorum." oldu.

Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza atan Trump ile Meksika yönetimi arasındaki "duvarın finansmanı" tartışması giderek büyüyor.

Duvarın finansmanıyla ilgili karşılıklı açıklamaların ardından Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eğer Meksika, acil ihtiyaç olan bu duvarın parasını ödemek istemiyorsa belki de önümüzdeki toplantıyı iptal etmek daha iyi olur." ifadesini kullandı.

"ABD'YE GİTMİYORUM"

Ay sonunda Washington'da iki lideri bir araya getirecek toplantının iptal edilebileceği açıklaması karşısında "şaşkına dönen" Meksika yönetimi ilk saatlerde resmi bir değerlendirme yapmazken, Nieto'nun "ABD'ye gitmiyorum" açıklaması gecikmedi.

Açıklamasında, "ABD Başkanı ile önümüzdeki salı günü yapılması planlanan toplantıya katılmayacağımı bu sabah Beyaz Saray'a ilettik." diyen Nieto, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Meksika Maliye Bakanı Jose Antonio Meade ise "Sanıyorum diplomasi Twitter aracılığıyla yapılmaz." diyerek Trump'ın duvarla ilgili süreci sosyal medya hesabı üzerinden yönetmesini eleştirdi.

Beyaz Saray'a çıktıktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalına veren Trump, "Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek." açıklamasını yapmıştı. Meksika yönetimi ise uzun süredir "duvarın parasını ödemeyeceklerini" dile getiriyordu.