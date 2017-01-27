27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
jay bowdy
DÜNYA

ABD'li aktör Facebook canlı yayınında intihar etti!

ABD'li aktör Jay Bowdy, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar etti

27 Ocak 2017 Cuma, 11:19:57 Güncelleme: 13:02:23 HABERTURK.COM

33 yaşındaki ABD'li aktör Frederick Jay Bowdy, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar etti. İhbar üzerine Bowdy'nin arabasına giden polis ekipleri 33 yaşındaki aktörün cansız bedeniyle karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Bowdy'nin 100 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

Bowwdy'nin intihar videosunun Facebook'tan silindiği belirtilirken, sosyal paylaşım sitesi, "İnsanları Facebook'ta güvende tutmak konusunda sorumluluklarımızı kabul ediyoruz ve sıkıntıda olan insanlara yardım etmek için dünya çapında birçok organizasyonla çalışıyoruz." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Silahla kafasından vurulmuş halde bulunan Bowdy'nin intiharını canlı yayında izleyen görgü tanıklarından biri ise, "Sesi. Acısı. Gözyaşları. Söylediği her şey. Tetiğin çekiliş sesi beni yerle bir etti. O sesi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Bowdy, TV dizilerinin yanı sıra The Island ve Big Brother gibi reality showlarda da boy göstermişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt yaptırmaya hazırım
DÜNYA

ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt ...
Trump'ın danışmanından ABD medyasına: Çenenizi kapatın!
DÜNYA

Trump'ın danışmanından ABD medyasına: Çenenizi ...
ABD havalimanında Müslüman çalışana saldırı!
DÜNYA

ABD havalimanında Müslüman çalışana saldırı!
İngiltere Başbakanı Theresa May'den Donald Trump'a Rusya uyarısı
DÜNYA

İngiltere Başbakanı May'den Trump'a Putin uyarısı!
Donald Trump'ın yeni hedefi NAFTA
DÜNYA

Trump'ın yeni hedefi
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim ...
İranlı yıldızdan Oscar Töreni'ne Trump boykotu!
DÜNYA

İRANLI YILDIZDAN OSCAR TÖRENİ'NE TRUMP BOYKOTU!
Tuvalet izni verilmeyen öğrenciye 1,3 milyon dolar tazminat!
DÜNYA

TUVALET İZNİ VERİLMEYEN ÖĞRENCİYE 1,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT!
ABD'li aktör Facebook canlı yayınında intihar etti!
DÜNYA

ABD'Lİ AKTÖR FACEBOOK CANLI YAYININDA İNTİHAR ETTİ!
ABD havalimanında Müslüman çalışana saldırı!
DÜNYA

ABD HAVALİMANINDA MÜSLÜMAN ÇALIŞANA SALDIRI!
Adalet Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kaçan darbeciler için talep!
DÜNYA

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN İKİNCİ TALEP!
PYD, sivillere ateş açtı! 7 ölü
DÜNYA

PYD, SİVİLLERE ATEŞ AÇTI! 7 ÖLÜ