02 ŞUBAT 2017
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Jean Claude Merlin ‘266854 Sezenaksu’nun hikâyesini anlattı

02 Şubat 2017 Perşembe, 03:37:11

Keşfettiği göktaşına pop müziğin kraliçesinden esinlenip ‘266854 Sezenaksu’ ismini veren Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, sıra dışı hikâyesini HABERTÜRK’e anlattı:

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    NALAN KOÇAK/GAZETE HABERTÜRK

    Tarih 24 Ekim 2009. Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, evindeki bilgisayarla ABD’nin Arizona Eyaleti’nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yapıyordu.

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     O esnada bir göktaşı keşfetti. Keşfi Uluslararası Astronomi Birliği’ne hemen bildirdi ancak kayda geçmesi için göktaşına bir isim vermesi gerekiyordu.

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     ‘SERSERİ MAYINLAR’DA BULDU

    Merlin, o çok aradığı ismi bir film sahnesinde buldu. Yönetmen Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duydu.

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