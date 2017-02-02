DÜNYA
Jean Claude Merlin ‘266854 Sezenaksu’nun hikâyesini anlattı
02 Şubat 2017 Perşembe, 03:37:11 | Güncelleme: 07:28:51
Keşfettiği göktaşına pop müziğin kraliçesinden esinlenip ‘266854 Sezenaksu’ ismini veren Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, sıra dışı hikâyesini HABERTÜRK’e anlattı:
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NALAN KOÇAK/GAZETE HABERTÜRK
Tarih 24 Ekim 2009. Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, evindeki bilgisayarla ABD’nin Arizona Eyaleti’nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yapıyordu.
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O esnada bir göktaşı keşfetti. Keşfi Uluslararası Astronomi Birliği’ne hemen bildirdi ancak kayda geçmesi için göktaşına bir isim vermesi gerekiyordu.
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‘SERSERİ MAYINLAR’DA BULDU
Merlin, o çok aradığı ismi bir film sahnesinde buldu. Yönetmen Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duydu.
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Şarkının ismi “Kutlama”ydı, söyleyense pop müziğin Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun ta kendisiydi. Kendi deyimiyle, Sezen Aksu gökbilimci Merlin’i ‘baştan çıkardı’.
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Şarkıyı duyduktan birkaç dakika sonra göktaşının isminin “Sezen Aksu” olması için Astronomi Birliği’ne başvurdu.
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O gün bu gündür, Dünya’dan milyonlarca kilometre ötede ‘minik’ bir ‘Sezen Aksu’ dolaşıyor... NASA kayıtlarındaki adıyla “266854 Sezenaksu”.
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‘İNSANLARI MUTLU ETMENİN YOLU’
Jean Claude Merlin, astronomi dünyasının önde gelen isimlerinden. Şimdiye kadar onlarca küçük gezegen ve göktaşı keşfetmiş.
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Onu diğer bilim insanlarından ayıransa, keşiflerine verdiği isimler. İsim verirken uyulacak astronomi kuralları belli:
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Gök cisminin ismi 16 harfi geçmemeli, pek çok kültürde telaffuzu kolay olmalı, siyasi ya da askeri figür olmamalı...
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Çoğu astronom kendi ismini ya da hayranı olduğu bilim insanının ismini seçerken, Merlin tercihini daha çok sanatçılardan yana kullanıyor.
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Gerekçelerini de söyle açıklıyor: “Bana neden göktaşlarına yaşayan insanların isimlerini koyduğumu sorduklarında şu cevabı veriyorum; çünkü bu insanları mutlu etmenin çok iyi bir yolu!
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İnsanları yaptıkları şeyler nedeniyle onurlandırmayı seviyorum.”
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‘AKSU’YLA MESAJLAŞTIK’
Merlin, göktaşına ismini verdikten sonra Sezen Aksu’yla birkaç kez mesajlaştıklarını söyledi: “Karşılıklı olarak çok iyi duygular besledik.
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Umarım göktaşım onun yaratıcılığına katkıda bulunmuştur.” Merlin’in “Peki hâlâ kendinizi Sezen Aksu hayranı olarak tanımlar mısınız?” sorusuna cevabı net: “Kesinlikle!”
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SANATÇILARI GÖKTE YAŞATAN ADAM
-Merlin’in diğer göktaşlarının isimleri ve o isimleri verme gerekçeleri şöyle:
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- Marjane Satrapi (İran asıllı Fransız yönetmen ve yazar): Vicdanı ve yaratıcılığı beni çok etkiledi.
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- David Lynch (ABD’li yönetmen): En sevdiğim yönetmenlerden. Jodorowsy de öyle, onun ismini de bir göktaşına verdim.
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- Motörhead (İngiliz müzik grubu): Bir efsane.
- Rammstein (Alman müzik grubu): Oğullarım hayranı, beni de saflarına çektiler.
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