DÜNYA
Ünlü model Raudha Athif intihar etti
03 Nisan 2017 Pazartesi, 02:37:31 | Güncelleme: 12:01:19
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MALDİVLER’de doğup büyüyen ünlü model Raudha Athif (21), tıp eğitimi aldığı Bangladeş’teki okul yurdunda intihar etti.
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İslami Bank Tıp Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisi olan genç modelin yurt odasında kendisini eşarbıyla astığı öğrenildi.
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Okul yönetiminin Daily Star Gazetesi’nde verdiği bilgiye göre, “Athif her zaman çok mutlu görünüyordu”
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Cesedin otopsiye gönderildiğini belirten Bangladeş Polis Sözcüsü, “Arkadaşları odaya girmeye çalıştıklarında kapı içeriden kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girebildiler. Öncelikle intihar olduğuna inanıyoruz ancak otopsi raporunu beklemekte fayda var” diye konuştu.
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Yeşil gözleri ve güzelliğiyle dikkat çeken Raudha Athif, Vogue Dergisi’nin Hindistan edisyonuna kapak olmuştu
GAZETE HABERTÜRK
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“Su yeşili gözleriyle Maldivli kız” fotoğrafıyla 2014’te ünlenen Raudha Athif, “Modellik benim için yalnızca bir hobi. Asıl kariyer hedefim doktor olmak” demişti.
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