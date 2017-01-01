03 NİSAN 2017
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Ünlü model Raudha Athif intihar etti

03 Nisan 2017 Pazartesi, 02:37:31

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    MALDİVLER’de doğup büyüyen ünlü model Raudha Athif (21), tıp eğitimi aldığı Bangladeş’teki okul yurdunda intihar etti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 saat önce
    çok güzel bir kız, üstelik tıp okuyor, yazık olmuş..
  • Misafir 7 saat önce
    çok üzüldüm
  • Misafir 7 saat önce
    ah o gözler güzel yüzler beni benden alan. ne yaptın sen minnoş hanım hanım gibi duruyordu.
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