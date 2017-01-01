05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
idlib
DÜNYA

İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Rusya'dan açıklama!

Rusya İdlib'de yaşanan kimyasal zehirlenmenin nedenini, muhaliflere ait olan kimyasal silah deposunun rejimin hava saldırısında isabet alması olarak gösterdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 09:36:40 Güncelleme: 10:34:28 HABERTURK.COM

Dünya gözünü İdlib'de yaşanan insani drama çevirmişken, Rusya Savunma Bakanlığı Khan Shaykhun kasabasına yönelik düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya, İdlib'de yaşanan zehirli gaz bulaşımının nedeninin muhaliflerin elindeki kimyasal silahlardan kaynaklandığını savundu.

Rusya, rejime ait uçakların bombaladığı şehirde muhaliflere ait kimyasal silah deposunun isabet aldığını ve bu nedenle zehirli gaz sızıntısı yaşandığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün olayın hemen ardından yaptığı açıklamada da Rus uçaklarının hava saldırısına katılmadığını duyurmuştu.

REJİMDEN 5 HAVA SALDIRISI DAHA

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba gününün ilk saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının İdlib'e 5 hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu.

ABD, Salı günü yaşanan kimyasal saldırıdan rejimi sorumlu tutmuş, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise kimyasal saldırının havadan geldiğini açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 16
  • Misafir 2 saat önce
    ALLAH YARINA BIRAKIR YANINA ASLA.
  • Misafir 2 saat önce
    rusya çıngıraklı yılan. kendisini saklıyor sanıyor ama bilmiyor ki çıngırrağı peşinden geliyor
  • Misafir 3 saat önce
    belki de rusya yaptı.suçu esad ın üstüne atıyolar.
  • Misafir 3 saat önce
    Kahrolsun Obamanın Suriye politikası.Obama kimysal saldırılara hep sessiz kalmıştı.
  • Misafir 3 saat önce
    Alma mazlumun ahini,cikar aheste aheste
  • Misafir 4 saat önce
    bunları yaşatanlar bu dünyadan aynılarını yaşamadan ölmezler inşallah
  • Misafir 4 saat önce
    bunun arastirilmasi gerekiyor, ve dogrular ortaya öyle de böylede cikar. her kafadan bir ses geliyor.
  • Misafir 4 saat önce
    İçinden Ebubekir ,ömer, Ali, Harun Reşitler çıkarmış arap milletinin bu kadar alçalmasına şaşıyorum.
  • Misafir 5 saat önce
    Amerika ve avrupa suriyede uçuşa yasak bölge oluşturabilmek için bahane arıyor olabilir... Suriye Rusyanın hava savunma sistemi olan S-400'lere sahip. Rusyanın onayı olmadan uçuşa yasak bölge hiçbir ülke suriyede oluşturamaz... oluşturursa rusya tüm düşman uçaklarını s-400'lerle düşürür...
  • Misafir 5 saat önce
    Yeter artık ya... bi durun bi durun içim sızlıyor allahım nedir bu zulüm. kat kat karşılığını görürler inşallah
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İşte Suriye'nin kimyasal sicili... İdlib'deki katliam ...
Rusya'dan Esed açıklaması: Devam edeceğiz
DÜNYA

Buna rağmen 'Esed'i desteklemeye devam' dediler!
Rusya saldırısının gerçekleştiği metroda bomba alarmı!
DÜNYA

Rusya saldırısının gerçekleştiği metroda bomba ...
Dışişleri'nden Rusya ve İran'a Suriye uyarısı!
DÜNYA

Dışişleri'nden Rusya ve İran'a Suriye uyarısı!
Sağlık Bakanı Akdağ'dan İdlib açıklaması
DÜNYA

Sağlık Bakanı'ndan 'kimyasal saldırı' açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden İdlib saldırısı açıklaması
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş İdlib açıklaması!
6 yıllık Suriye iç savaşında kimyasal katliamlar...
DÜNYA

İŞTE SURİYE'NİN KİMYASAL SİCİLİ... İDLİB'DEKİ KATLİAM İLK DEĞİL!
Rusya'dan Esed açıklaması: Devam edeceğiz
DÜNYA

BUNA RAĞMEN 'ESED'İ DESTEKLEMEYE DEVAM' DEDİLER!
Suudi kadınlardan araba kullanma yasağına karşı ilginç protesto!
DÜNYA

SUUDİ KADINLARDAN ARABA KULLANMA YASAĞINA KARŞI İLGİNÇ PROTESTO!
ABD'nin F-16 uçağı düştü!
DÜNYA

ABD'NİN F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ!
Dünya Sağlık Örgütü'nden İdlib saldırısı açıklaması
DÜNYA

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: 2013'TEN BERİ EN DEHŞET VERİCİ SALDIRI
IKBY Başbakanı Barzani'den Kerkük açıklaması
DÜNYA

BARZANI: 'KERKÜK SADECE KÜRT KENTİDİR' DEMİYORUZ