İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Rusya'dan açıklama!

Dünya gözünü İdlib'de yaşanan insani drama çevirmişken, Rusya Savunma Bakanlığı Khan Shaykhun kasabasına yönelik düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Rusya, İdlib'de yaşanan zehirli gaz bulaşımının nedeninin muhaliflerin elindeki kimyasal silahlardan kaynaklandığını savundu.
Rusya, rejime ait uçakların bombaladığı şehirde muhaliflere ait kimyasal silah deposunun isabet aldığını ve bu nedenle zehirli gaz sızıntısı yaşandığını öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün olayın hemen ardından yaptığı açıklamada da Rus uçaklarının hava saldırısına katılmadığını duyurmuştu.
REJİMDEN 5 HAVA SALDIRISI DAHA
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba gününün ilk saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının İdlib'e 5 hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu.
ABD, Salı günü yaşanan kimyasal saldırıdan rejimi sorumlu tutmuş, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise kimyasal saldırının havadan geldiğini açıklamıştı.
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Misafir 2 saat önceALLAH YARINA BIRAKIR YANINA ASLA.00
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Misafir 2 saat öncerusya çıngıraklı yılan. kendisini saklıyor sanıyor ama bilmiyor ki çıngırrağı peşinden geliyor00
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Misafir 3 saat öncebelki de rusya yaptı.suçu esad ın üstüne atıyolar.00
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Misafir 3 saat önceKahrolsun Obamanın Suriye politikası.Obama kimysal saldırılara hep sessiz kalmıştı.00
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Misafir 3 saat önceAlma mazlumun ahini,cikar aheste aheste00
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Misafir 4 saat öncebunları yaşatanlar bu dünyadan aynılarını yaşamadan ölmezler inşallah00
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Misafir 4 saat öncebunun arastirilmasi gerekiyor, ve dogrular ortaya öyle de böylede cikar. her kafadan bir ses geliyor.00
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Misafir 4 saat önceİçinden Ebubekir ,ömer, Ali, Harun Reşitler çıkarmış arap milletinin bu kadar alçalmasına şaşıyorum.00
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Misafir 5 saat önceAmerika ve avrupa suriyede uçuşa yasak bölge oluşturabilmek için bahane arıyor olabilir... Suriye Rusyanın hava savunma sistemi olan S-400'lere sahip. Rusyanın onayı olmadan uçuşa yasak bölge hiçbir ülke suriyede oluşturamaz... oluşturursa rusya tüm düşman uçaklarını s-400'lerle düşürür...00
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Misafir 5 saat önceYeter artık ya... bi durun bi durun içim sızlıyor allahım nedir bu zulüm. kat kat karşılığını görürler inşallah00