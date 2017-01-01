İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Rusya'dan açıklama!

Dünya gözünü İdlib'de yaşanan insani drama çevirmişken, Rusya Savunma Bakanlığı Khan Shaykhun kasabasına yönelik düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya, İdlib'de yaşanan zehirli gaz bulaşımının nedeninin muhaliflerin elindeki kimyasal silahlardan kaynaklandığını savundu.

Rusya, rejime ait uçakların bombaladığı şehirde muhaliflere ait kimyasal silah deposunun isabet aldığını ve bu nedenle zehirli gaz sızıntısı yaşandığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün olayın hemen ardından yaptığı açıklamada da Rus uçaklarının hava saldırısına katılmadığını duyurmuştu.

REJİMDEN 5 HAVA SALDIRISI DAHA

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba gününün ilk saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının İdlib'e 5 hava saldırısı daha düzenlediğini duyurdu.

ABD, Salı günü yaşanan kimyasal saldırıdan rejimi sorumlu tutmuş, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise kimyasal saldırının havadan geldiğini açıklamıştı.