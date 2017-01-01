11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
meksika
DÜNYA

Meksika'da inşaat faciası: 6 ölü

Meksika'da inşaat halindeki bir otopark çöktü, 6 kişi hayatını kaybetti

11 Nisan 2017 Salı, 10:27:22 Güncelleme: 10:28:49 AA

Meksika'da inşaat halindeki otoparkın bir kısmının çökmesi sonucu beton altında kalan 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yetkililer, bir alışveriş merkezinin otopark inşaatında meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 6 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralı 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Savcı Gustavo Omar Jimenez, binada meydana gelen çökmenin nedenini ve inşaat projesinin gerekli izinlerinin olup olmadığını belirlemek için soruşturma açıldığını ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçileri kurtarmak için köpekler ve özel ekipmanlarla çalışmalarına devam ediyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fiji'de Winston Kasırgası sonrası 30 bin kişi depresyonda
DÜNYA

Kasırga on binlerce kişiyi depresyona soktu
Çavuşoğlu'ndan G7 zirvesinin ardından açıklama
DÜNYA

Çavuşoğlu: Esad'sız Suriye için Rusya ikna edilmeli

Kuzey Kore'den ABD'nin savaş gemilerine yanıt: Hazırız
DÜNYA

Kuzey Kore'den ABD'nin savaş gemilerine yanıt: ...
Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak
DÜNYA

Irkçı Wilders yine 'Fitne' peşinde!
ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
DÜNYA

ABD'de skandal! Sürükleyerek dışarı çıkardılar!
Nobel ödüllü Malala Yusufzay BM'nin barış elçisi oldu
DÜNYA

Nobel ödüllü o isim BM'nin barış elçisi oldu
ABD'de çifte bilet satılan yolcular zorla uçaktan çıkartıldı
DÜNYA

ABD'DE SKANDAL! SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR!
Çavuşoğlu'ndan G7 zirvesinin ardından açıklama
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU: ESAD'SIZ SURİYE İÇİN RUSYA İKNA EDİLMELİ

Kuzey Kore'den ABD'nin savaş gemilerine yanıt: Hazırız
DÜNYA

KUZEY KORE'DEN ABD'NİN SAVAŞ GEMİLERİNE YANIT: HAZIRIZ
Almanya'da başörtülü genç kız darp edildi
DÜNYA

ALMANYA'DA BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZ DARP EDİLDİ
Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak
DÜNYA

IRKÇI WİLDERS YİNE 'FİTNE' PEŞİNDE!
Nobel ödüllü Malala Yusufzay BM'nin barış elçisi oldu
DÜNYA

NOBEL ÖDÜLLÜ O İSİM BM'NİN BARIŞ ELÇİSİ OLDU