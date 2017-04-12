Almanya'da Türk çifte ırkçı saldırı!

Almanya'da yaşayan evli bir Türk çift, kendilerine 'Pis Türkler' diye ırkçı sözlerle hakaret eden bir kişinin köpekli saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan ve 5 gün sonra üçüncü kez ameliyata girecek olan Melih Y., yaşadığı dehşeti Haberturk.com'a anlattı.

Augsburg kentinde yaşanan saldırı geçtiğimiz cuma akşamı 21.30 sularında meydana geldi.

Olay gecesi Melih Y. ile Merve Y. çifti, iki ayrı araçla seyir halindeyken dehşeti yaşadı.

Melih Y., öndeki arabada bulunan eşi Merve Y.'nin aracının önüne bir anda köpekli bir saldırganın atladığını gördü.

Merve Y. ani bir fren yaparak arabayı durdurduktan sonra saldırgan, sürücü tarafındaki cama vurarak kapıyı açmasını istedi.

"DEFOLUN GİDİN, PİS TÜRKLER" Olaya müdahale etmek için aracından inen Melih Y., saldırganın kendisine 'Defolun gidin, pis Türkler' diye bağırdığını ve ardından köpeğine 'Boğazından ısır' diye talimat verdiğini söyledi. Melih Y., kendisini bacağından ısıran köpekle yaklaşık 10 dakika boyunca mücadele ettiğini belirtti.

SALDIRGANIN PATRONU OLAYA MÜDAHALE ETTİ AMA...

Köpek tarafından ayağı parçalanan Melih Y., olay esnasında bölgeden geçen ve saldırganın çalıştığı şirketin patronu olduğu öğrenilen adamın müdahalesiyle kurtuldu.

Fakat yerde ağır yaralı bir şekilde yatan Melih Y., saldırganla köpeği köşeye çeken adamın kendisine dönerek, "Ne işin var senin burada?" sözlerini telaffuz etmesiyle bir kez daha şaşkınlığa uğradı.

Öte yandan ırkçı saldırgan hırsını alamadı ve Merve Y.'ye yönelerek bir dahaki sefere de ona saldıracağı tehdidinde bulundu.

"NE ABARTIYORSUNUZ, ZATEN PİS BİR TÜRK'TÜ"

Saldırının yaşandığı bölgeye gelen üç polis, saldırganı zapt etmek için üzerine yatmak zorunda kaldı.

Fakat ırkçı saldırgan hakaretlerini sürdürmeye devam etti.

"Neden bu kadar abartıyorsunuz? Köpek altı üstü bir kaç kez ısırdı. Zaten pis bir Türk'tü" diyen saldırgana tepki gösteren polisin, ırkçı Alman'a yumruk attığı kaydedildi.

36 yaşındaki saldırganın, olay esnasında 1.4 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Kendisini ısıran köpeğin, saldırganın çalıştığı şirkete ait olduğu ve normalde 4 haftadır ağızlık taktığı fakat olay gecesi talihsizlik eseri ağızlığının bulunmadığı öğrenildi.

Melih Y., bacağından aldığı ağır yaralar sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı.

Kendisiyle görüştüğümüz sırada bir saat sonra ikinci kez ameliyata gireceğini belirten Melih Y., 5 gün sonra ise üçüncü kez ameliyat olacağını ve bacağının üst kısmından et kesilip, köpeğin ısırdığı bölgeye nakledileceğini anlattı.

Irkçı saldırganın son durumu bilinmezken, Melih Y. avukatı aracılığıyla sürecin takipçisi olacağını kaydetti.