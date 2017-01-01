21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Meksika
DÜNYA

Meksika'da kanlı mart: 2 bin 20 cinayet

2011'de bir ayda işlenen 2 bin cinayetten bu yana ilk kez bu rakama ulaşıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 23:10:39 Güncelleme: 23:12:20 AA

Meksika'da mart ayında 2 bin 20 cinayet vakası meydana geldiği bildirildi.

Meksika hükümetinin yayımladığı rakamlara göre, ülke genelinde mart ayında 2 bin 20 cinayet işlendi.

Bu rakamla, 2011 yılının yazında bir ay içerisinde işlenen 2 bin cinayetten bu yana ülkede bir ayda yaşanan en çok cinayet vakası olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, 2017'nin ilk çeyreğinde de toplamda 5 bin 775 cinayet işlendiği ve bu rakamın en azından son 20 yıldaki ilk çeyrek rakamlarının en yükseği olduğu kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Meksika'da sahilde 11 ceset bulundu
DÜNYA

"Savaş istiyorsanız, buyurun size savaş" notuyla ...
Trump'ın üst düzey heyeti Meksika'ya gitti
DÜNYA

Trump'ın üst düzey heyeti Meksika'da
Almanya'da Türklerin kaldığı evlere ırkçı mektup!
DÜNYA

Almanya'da Türklerin kaldığı evlere ırkçı mektup!
Taliban'dan askeri kampa saldırı: 50'den fazla ölü
DÜNYA

Taliban'dan askeri kampa saldırı: 50'den fazla ölü
ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü
DÜNYA

ABD savaş uçağı düştü
Paris saldırganının yanında bulunan not
DÜNYA

Paris saldırganının yanında bulunan not
Meksika'da kanlı mart: 2 bin 20 cinayet
DÜNYA

MEKSİKA'DA KANLI MART: 2 BİN 20 CİNAYET
Taliban'dan askeri kampa saldırı: 50'den fazla ölü
DÜNYA

TALİBAN'DAN ASKERİ KAMPA SALDIRI: 50'DEN FAZLA ÖLÜ
Sigara içtiği tespit edilen Türk yolcu uçaktan indirildi
DÜNYA

SİGARA İÇTİĞİ TESPİT EDİLEN TÜRK YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ
ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü
DÜNYA

ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
DÜNYA

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN ORTAK ASKERİ TATBİKAT
Güney Afrika'da korkunç kaza!
DÜNYA

GÜNEY AFRİKA'DA KORKUNÇ KAZA!