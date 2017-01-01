22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
halep
DÜNYA

Esed'den Halep'e art arda 11 hava saldırısı

Suriye'nin Halep şehrinde muhaliflerin kontrolündeki beldeye Esed rejimi tarafından düzenlenen art arda hava saldırılarında 4 sivilin öldüğü, 25'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:50:07 Güncelleme: 12:53:56 AA

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Daret el-İzze beldesine düzenlediği hava saldırılarında, 4 sivil öldü, 25'ten fazlası yaralandı.

Daret el-İzze sivil savunma merkezi müdürü Hammud Hammud, rejime ait savaş uçaklarının beldeye, yaklaşık 2 saat önce art arda 11 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hammud, "Aynı aileden 3 kız çocuğu ve bir kadın hayatını kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleşimler var." dedi.

Saldırıda yaralananlar sahra hastanelerine kaldırıldı.

Bir sahra hastanesinde görevli Muhammed Yahya da, internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, yaralanan 25'ten fazla sivilin tedavisine başlandığını ifade etti.

Yahya, yaralıların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Büyük hasar oluşan beldede, sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Afgan askeri üssüne saldırı
DÜNYA

Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
Fransız adaylarla ilgili haberlerden 4'te 1'i yalanmış!
DÜNYA

4'te 1'i yalanmış!
Vietnam'da toprak protestosunda köylüler polisleri rehin aldı
DÜNYA

Vietnam'da köylüler polisleri rehin aldı! İkna çabaları sürüyor. ...
Mike Pence: Kuzey Kore en tehlikeli tehdit
DÜNYA

"Kuzey Kore en tehlikeli tehdit"
ABD ile Rusya'dan kritik görüşme!
DÜNYA

ABD ile Rusya'dan kritik görüşme!
Donald Trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi
DÜNYA

Trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi
Esed'den Halep'e art arda 11 hava saldırısı
DÜNYA

ESED'DEN HALEP'E ART ARDA 11 HAVA SALDIRISI
Afgan askeri üssüne saldırı
DÜNYA

TALİBAN ASKER KILIĞINDA SALDIRDI! 140 ÖLÜ...
Mike Pence: Kuzey Kore en tehlikeli tehdit
DÜNYA

"KUZEY KORE EN TEHLİKELİ TEHDİT"
ABD ile Rusya'dan kritik görüşme!
DÜNYA

ABD İLE RUSYA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!
Fransız adaylarla ilgili haberlerden 4'te 1'i yalanmış!
DÜNYA

4'TE 1'İ YALANMIŞ!
Donald Trump'tan üç yeni başkanlık kararnamesi
DÜNYA

TRUMP'TAN ÜÇ YENİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ