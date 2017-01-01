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Fransa'da yeni kabine belli oldu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni kurulan kabineyi onayladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:51:03 Güncelleme: 17:53:52 AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Edouard Philippe'in kurduğu hükümeti onayladığı bildirildi.

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, merkez sağdan politikacı Edouard Philippe'in kurduğu 22 kişilik kabineyi duyurdu.

Kohler'in, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamaya göre, 11'i kadın 11'i erkekten oluşan kabinede merkez sağ ve merkez soldan isimler bulunuyor. Buna göre, kabine şöyle:

- Gerard Collomb, Devlet ve İçişleri Bakanı

- Nicolas Hulot, Devlet ve Ekoloji Bakanı

- François Bayrou, Devlet ve Adalet Bakanı

- Sylvie Goulard, Devlet ve Savunma Bakanı

- Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı

- Richard Ferrand, Uyum Bakanı

- Agnes Buzyn, Sağlık ve Dayanışma Bakanı

- Françoise Nyssen, Kültür Bakanı

- Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı

- Muriel Penicaud, Çalışma Bakanı

- Jean-Michel Blanquer, Milli Eğitim Bakanı

- Jacques Mezard, Tarım Bakanı

- Gerald Darmanin, Maliye Bakanı

- Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı

- Annick Girardin, Denizaşırı Ülkeler Bakanı

- Laura Flessel, Spor Bakanı

- Elisabeth Borne, Taşımacılıktan Sorumlu Bakan

- Marielle de Sarnez, AB İşlerinden Sorumlu Bakan

- Christophe Castaner, Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan

- Marlene Schiappa, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan

- Sophie Cluzel, Engellilerden Sorumlu Bakan

- Mounir Mahjoubi, Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan

Merkez sağ politikacı 46 yaşındaki Rouen doğumlu avukat Philippe'in kabinesini dün Macron'a sunacağı açıklanmıştı ancak kabinenin onaylanmasının, bazı değişiklikler yapıldığı için bugüne kaldığı tahmin ediliyor.

Ülkedeki Ulusal Meclis seçimlerine kadar Fransa'yı yönetecek kabinenin Macron başkanlığında yarın ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Fransızlar 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan Ulusal Meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

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