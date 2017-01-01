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ABD'de deprem! Trump'ın ekibiyle Kremlin arasında 18 gizli bağlantı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibiyle Kremlin yönetimi arasındaki bağlantılarla ilgili iddialar çevresinde şekillenen kriz giderek derinleşiyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:59:32 Güncelleme: 13:19:06 HABERTURK.COM

ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialar çevresinde yaşanan kriz büyüyor.

Son olarak Reuters, Trump'ın seçim ekibinin seçim kampanyası döneminde Rus yetkililer ve Kremlin bağlantılı kişilerle en az 18 telefon görüşmesi veya mail bağlantısı kurduğunu duyurdu. Bir kısmı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak arasında olduğu belirtilen görüşmelerin seçim kampanyasının son 7 ayında (Nisan-Kasım 2016) yapıldığı belirtildi.

Flynn ile Kislyak'ın yaptığı görüşmelerde, Trump ile Putin arasında gizli bir hat geliştirilmesinin konuşulduğu ve bu yolla ABD Ulusal Güvenlik bürokrasisinin safdışı bırakılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan Trump'ın danışmanlarıyla Rus yetkililer arasında yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden başlatma konusunun da konuşulduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili belgelerin ve iki taraf arasındaki konuşma dökümlerinin Rusya iddialarını araştırması için kurulan yeni heyet tarafından incelemeye alınacağı belirtildi.

TRUMP, BAŞKANLIKTAN AZLEDİLEBİLİR Mİ?

Washington, giderek derinleşen Rusya kriziyle sarsılırken, dün ilk kez Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi bir senatör Trump için 'görevden azledilme davası açılması' ihtimalinden bahsetti.

ABD'de giderek artan ciddiyette tartışılmaya başlayan görevden azledilme davasıyla daha önce 3 ABD Başkanı karşı karşıya gelmişti. Bu isimlerden Richard Nixon istifa etmek zorunda kalırken, Bill Clinton ve Andrew Johnson aklanmışlardı.

Trump'ı azil süreci konusunda köşeye sıkıştıran en kritik konulardan biri de eski FBI Direktörü James Comey'nin tuttuğu notlar oldu. Comey, Şubat ayında Trump'la yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın kendisinden, Flynn hakkındaki soruşturmayı kapatmasını istediğini FBI kayıtlarına geçirmiş ve bu kayıtlar dün New York Times'ta yer almıştı. Rusya iddialarını inceleyen komisyon FBI'dan kayıtların tamamını incelemek üzere istemişti.

ABD'de görevden azledilme süreci sadece vatana ihanet, rüşvet ve ağır suçlarda işletilebiliyor. Ancak bir başkanın görevden azledilebilmesi için, hem Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk hem de Senato'da 3'te 2'lik çoğunluk gerekiyor. Şu anda Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 238, Demokratların 193 sandalyesi bulunurken, Senato'da Cumhuriyetçilerin 52'ye 46'lık üstünlüğü bulunuyor.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 23 dakika önce
    Amerikada böyle şeyler hiç hoş karşılanmaz, hukuk devreye girer ve bileti keser.. İddialar doğruysa Trump gider, hem de tıpış tıpış!!
  • Misafir 35 dakika önce
    trumpu ancak olası bir kuzey kore saldırısı kurtarır.
  • Misafir 40 dakika önce
    abd gibi bir ülkede bile sandığa saygı yok arakdaş
  • Misafir 41 dakika önce
    trumpı istemeyenler halüsinasyonvari senaryolara başlamışlar , ya tutarsa hesabı
  • Misafir 41 dakika önce
    trump yapmaz öyle şeyler rahat olun, buna ihtiyacı yok
  • Misafir 42 dakika önce
    bu durumda trupmla rusyanın çok iyi geçinmesi gerekir, ee öyle bir havada yok , nasıl müdahaleymiş bu
  • Misafir 42 dakika önce
    Fetonun Abd versiyonu,Trump savaşmazsa gider,savaşırsa abd karışır.
  • Misafir 43 dakika önce
    seçim sonuçları hangi çevrelerin hoşuna gitmezse ortaya hemen bir şaibe atılıyor , rusya seçimlere nasıl müdahale etsin, ettiysede neden engel olamadınız, bunlar saçma işler
  • Misafir 46 dakika önce
    Çok komiksiniz yorumcular
  • Misafir 48 dakika önce
    ikisininde durumu aynı ondan trump'ı çok seversiniz
  • Misafir 52 dakika önce
    Trumpu bağlama operasyonu.Abdnin fetosu CIA pentagon Trumpu etkidizlestirip daha fazla kan dokmderdindeler
  • Misafir 54 dakika önce
    Trump'ın zaferini hala hazmedememişler. Tıpkı Tayyip Erdoğan'ın zaferlerini hazmedemedikleri gibi...
  • Misafir 39 dakika önce
    Su hileli zafermi?
  • Misafir 24 dakika önce
    tayyip erdoganı kötülüyenler her secimde hile var diyenler önce kendilerine baksınlar 1950 secimlerini arastırsınlar sandıkları yaktırmıs inönü
  • Misafir 55 dakika önce
    kore saldırır trumpu kurtarır
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