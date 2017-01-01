ABD'de deprem! Trump'ın ekibiyle Kremlin arasında 18 gizli bağlantı!

ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialar çevresinde yaşanan kriz büyüyor.

Son olarak Reuters, Trump'ın seçim ekibinin seçim kampanyası döneminde Rus yetkililer ve Kremlin bağlantılı kişilerle en az 18 telefon görüşmesi veya mail bağlantısı kurduğunu duyurdu. Bir kısmı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak arasında olduğu belirtilen görüşmelerin seçim kampanyasının son 7 ayında (Nisan-Kasım 2016) yapıldığı belirtildi.

Flynn ile Kislyak'ın yaptığı görüşmelerde, Trump ile Putin arasında gizli bir hat geliştirilmesinin konuşulduğu ve bu yolla ABD Ulusal Güvenlik bürokrasisinin safdışı bırakılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan Trump'ın danışmanlarıyla Rus yetkililer arasında yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden başlatma konusunun da konuşulduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili belgelerin ve iki taraf arasındaki konuşma dökümlerinin Rusya iddialarını araştırması için kurulan yeni heyet tarafından incelemeye alınacağı belirtildi.

TRUMP, BAŞKANLIKTAN AZLEDİLEBİLİR Mİ?

Washington, giderek derinleşen Rusya kriziyle sarsılırken, dün ilk kez Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi bir senatör Trump için 'görevden azledilme davası açılması' ihtimalinden bahsetti.

ABD'de giderek artan ciddiyette tartışılmaya başlayan görevden azledilme davasıyla daha önce 3 ABD Başkanı karşı karşıya gelmişti. Bu isimlerden Richard Nixon istifa etmek zorunda kalırken, Bill Clinton ve Andrew Johnson aklanmışlardı.

Trump'ı azil süreci konusunda köşeye sıkıştıran en kritik konulardan biri de eski FBI Direktörü James Comey'nin tuttuğu notlar oldu. Comey, Şubat ayında Trump'la yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın kendisinden, Flynn hakkındaki soruşturmayı kapatmasını istediğini FBI kayıtlarına geçirmiş ve bu kayıtlar dün New York Times'ta yer almıştı. Rusya iddialarını inceleyen komisyon FBI'dan kayıtların tamamını incelemek üzere istemişti.

ABD'de görevden azledilme süreci sadece vatana ihanet, rüşvet ve ağır suçlarda işletilebiliyor. Ancak bir başkanın görevden azledilebilmesi için, hem Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk hem de Senato'da 3'te 2'lik çoğunluk gerekiyor. Şu anda Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 238, Demokratların 193 sandalyesi bulunurken, Senato'da Cumhuriyetçilerin 52'ye 46'lık üstünlüğü bulunuyor.