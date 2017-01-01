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Trump İsrail'de: Ziyaretimin asıl sebebi...

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretinin ikinci ayağında İsrail'i ziyaret ediyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:17:06 Güncelleme: 15:20:47 AA

İsrail'e iki günlük resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretinin asil sebebinin ülkesiyle İsrail arasındaki ilişkinin bozulmasının imkansızlığını teyit etmek olduğunu söyledi.

İsrail'in Başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanında düzenlenen karşılama töreninde konuşan ABD Başkanı Trump, "İsrail'e ziyaretimin asıl sebebi, ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin bozulmasının imkansız olduğunu göstermek içindir." dedi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Riyad zirvesine de değinen Trump, "Son günlerde yaptığım ziyaretler sırasında yeni umutlar gördüm. Önümüzde, bu bölgede terörü bitirmek, güven, istikrar ve barışı sağlamak için eşsiz bir fırsat var. Ancak bunu birlikte çalışarak yapabiliriz. Başka yolumuz yok. Biz İsrail'i seviyor ve saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan karşılama töreninde bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın İsrail'e ziyaretini, "tarihi" olarak nitelendirerek, "Daha önce hiçbir ABD lideri ilk yurtdışı gezisini İsrail'e yapmamıştı. Bu bizim için tarihi bir ziyarettir." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'dan sonraki ikinci durağı olan İsrail'de, Ben Gurion havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililer hazır bulundu.

Karşılama töreninden sonra Batı Kudüs'teki Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ofisine geçen Trump'ın, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret edecek. Trump'ın İsrailli yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından, yarın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

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