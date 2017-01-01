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Türkiye'den Avusturya'ya NATO rövanşı!

Türkiye'nin NATO üyesi olmayan ancak NATO'nun partner ülkelerinden biri olan Avusturya'nın ortak eğitim programlarına katılımını bloke etmek istediği iddia edildi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:52:15 Güncelleme: 16:38:08 HABERTURK.COM

Türkiye'nin NATO'nun Avusturya ile yaptığı işbirliğini veto ettiği iddia edildi.

BBC'de yer alan habere göre, Türkiye NATO üyesi olmayan, ancak NATO üyesi ülkelerle askeri işbirliği yapan Avusturya'yı bütün önemli ortak eğitim programlarından çıkarmak istiyor.

Haberde Türkiye'nin bu tutumunun, Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecinin durdurmak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avusturya hükümeti, Türkiye'nin tutumunu 'sorumsuzca' bulduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter, "Türkiye'nin NATO'daki yol haritasını şiddetle kınıyorum. Bu Avusturya'ya karşı sorumsuzca bir davranış ve bizim Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olmaktan çok uzak olduğu yönündeki görüşümüzü güçlendiriyor. Bu tutum Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını tehlikeye atıyor. Türkiye'nin işbirliğini bloke etmesinin Batı Balkanlardaki barış misyonlarına uzun vadeli etkileri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan bir NATO yetkilisi ise, Avusturya'nın Kosova'daki güvenlik misyonunda oynadığı rolü hatırlatarak, Avusturya ile olan işbirliğinin sonlanmadığını söyledi. BBC'ye konuşan NATO yetkilisi, "Avusturya'nın ortak güvenliğimize sunduğu katkıları takdir ediyoruz. Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin olabilecek en çabuk şekilde düzelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    beni sevmeyeni neden seveyim hepsini cani cehenme
  • Misafir 7 dakika önce
    Birincisi Avusturya'nın ordusu falan yok. İkincisi Türkiye sorumsuz davranıyor evet, aynı Avusturya gibi yani! Klar?
  • Misafir 18 dakika önce
    ağla habsburg kafası ağla
  • Misafir 33 dakika önce
    Çok Şükür artık sizi dışlayan biziz daha güzel günlerde göreceğiz inşallah siz kapımıza geldiğinizde tekmeyi öyle bir vurucazki dünya artık osmanlı dönüşünü hissedecek...
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TÜRKİYE'DEN AVUSTURYA'YA NATO RÖVANŞI!