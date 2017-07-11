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Keşmir'de silahlı saldırı: 7 ölü

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde 6'sı kadın 7 Hindu, polis ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada öldürüldü

11 Temmuz 2017 Salı, 13:18:01 Güncelleme: 16:26:25 İHA

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinin Anantnag bölgesinin güneyinde 6'sı kadın 7 Hindu, polis ve militanlar arasındaki silahlı çatışma sırasında öldürüldü, 19 kişi ise yaralandı.

Polis, Amarnath tapınağına giden Hinduların bulunduğu otobüsün militanlar tarafından çapraz ateşe tutulduğunu açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra ModiTwitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamasında, "Korkunç saldırı, kelimelerin ötesinde bir acı" ifadelerini kullandı. 

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