Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinin Anantnag bölgesinin güneyinde 6'sı kadın 7 Hindu, polis ve militanlar arasındaki silahlı çatışma sırasında öldürüldü, 19 kişi ise yaralandı.

Polis, Amarnath tapınağına giden Hinduların bulunduğu otobüsün militanlar tarafından çapraz ateşe tutulduğunu açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamasında, "Korkunç saldırı, kelimelerin ötesinde bir acı" ifadelerini kullandı.

Keşmir

Keşmir saldırı