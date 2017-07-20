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Chester Bennington intihar Linkin Park
DÜNYA

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington intihar etti

20 Temmuz 2017 Perşembe, 21:19:45 Güncelleme: 21:51:22

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington Los Angeles'taki evinde kendini asarak intihar etti.

Bennington'ın bugüne kadar iki evliliğinden altı çocuğu var. 41 yaşındaki Bennington, yıllarca uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavisi görmüştü.

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington, 2009 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Rock'n Coke Festivali'nde sahnede Türk bayrağı açıp seyirciyi selamlamıştı.

CHESTER BENNİNGTON KİMDİR?

Chester Bennington 20 Mart 1976 tarihinde ABD'nin Phoenix şehrinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri müzik yapmaya ilgi duyan Bennington, bir süre boyunca eroin ve diğer uyuşturularla mücadele etti. Bir süre boyunca fast food dükkanında çalışan Chester Bennington, gençlik yıllarında evinin çevresinde şarkı söyledi.

1993'te ilk müzik grubu olan Grey Daze'i kurdu. Phoenix şehrinde oldukça ünlü olan bu müzik grubu onun tanınmasını sağladı ancak müzik grubu olarak hiç albüm anlaşması yapmadılar.

Chester Bennington, kendi şarkı sözü yazarken diğer grup üyelerinin bundan kendilerine pay çıkarmasından da endişe duydu.

Bir süer sonra gelen teklifler üzerinde Kaliforniya'ya taşındı ve burada Linkin Park grubuna katılarak bu grupta vokalist olarak müzik kariyerine başladı.

20 Temmuz 2017 tarihinde Linkin Park'ın solisti Chester Bennington Los Angeles'taki evinde kendini asarak intihar etti.

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 57 dakika önce
    In the end
  • Misafir 58 dakika önce
    OMG
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