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DÜNYA

Suudi Arabistan'ın bombası aynı aileden 9 kişiyi öldürdü!

Suudi Arabistan tarafından Yemen'e düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:20:10 Güncelleme: 17:31:37 İHA

Yemen'in kuzeyinde Sa'ada şehrine Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu bir aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in kuzeyinde Sa'ada şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu El Zarafi ailesinden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşındaki Betül, 3 yaşında Fatıma ve 12 yaşındaki Hüseyin adlı çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

50 yaşındaki anne hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 55 yaşındaki baba hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 dakika önce
    siz şimdi müslümansınız değilmi hatta sorsak müslümanlığı en iyi şekilde yaşayanda sizsiniz
  • Misafir 56 dakika önce
    ne oluyor bu Müslümanlara böyle
  • Misafir 1 saat önce
    Allah suudlerin belasını versin
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