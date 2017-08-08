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UNICEF açıkladı: "200 çocuk öldürüldü"

UNICEF: "2017'de Yemen iç savaşında 200 çocuk öldürüldü"

08 Ağustos 2017 Salı, 10:54:54 Güncelleme: 11:00:07 İHA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF), 2017 yılının başından bu yana Yemen'deki iç savaşta en az 200 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. 

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano yaptığı açıklamada, "2017'de Yemen'de 200 çocuk öldürüldü" dedi. Relano, Yemen'de Cuma günü gerçekleştirilen, 6 çocuğunun 3 kadının öldürülmesine neden olan hava saldırısını kınadı. Relano, ayrıca 2017'den bu yana 377 erkek çocuğun çatışmada görevlendirildiğini belirtti.

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