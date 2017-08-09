Boko Haram örgüt üyeleri, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Çad Gölü civarındaki 30 balıkçıyı öldürdü.

İslami terör örgütü, Haziran ayından bu yana yaklaşık 113 kişiyi öldürerek son dönemde saldırılarını arttırdı.

Borno eyaleti yetkilisi Kashim Shettima da gazetecilere yaptığı açıklamada, son saldırıda bölgenin farklı yerlerinde 30'dan fazla insanın katledildiğini söyledi. Örgüt üyeleri de açıklamayı doğruladı. Cumartesi günü Çad Gölü’ndeki adaları işgal eden örgüt, buradaki balıkçıları katletti.

2015 yılında Çad Gölü’nde balık avlanması yasaklanmış, balıkçılıkla geçinen halk, son dönemlerde yeniden balıkçılığa yönelmişti.

İslami terör örgütü Boko Haram, son 8 yılda 20 binden fazla kişiyi katlederken, 2 milyon 700 bin kişiyi de yurdundan etti.

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