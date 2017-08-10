Mart ayında satışa çıkan ve 2.14 milyon dolarlık fiyatıyla ismi açıklanmayan bir kişiye satılan ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukluğunu geçirdiği ev, gecelik olarak kiralanabilecek.

İndependent'ın haberine göre New York'un Queens bölgesinde yer alan 5 odalı ve 3 banyolu ev, satın alındıktan sonra ayda 4 bin dolara parti düzenleme şirketine kiralanmıştı.

Aİrbnb şirketi tarafından kiralanacak olan ev için şirket, "Başkanın oturduğu evde eşsiz ve özel bir fırsat" sloganıyla kampanyayı yürütürken gecelik konaklama ücretinin 725 dolar olduğunu belirtti.

Dışında ABD bayrağı bulunan, içerisindeki her yerde Donald Trump fotoğraflarıyla döşenen evin salonunda büyük bir Trump maketi yer alırken, ev New York'un elit bölgelerinden biri olan Queen'de yer alıyor.

Evle ilgili ilanda "Bu evin Beyaz Saray, Başkanlık, Donald Trump veya Trump kuruluşlarıyla ile hiçbir şekilde bağlantısı yoktur" açıklaması yer alırken evinTrump'ın yaşadığı günlerden bu yana evin fazla değişmediği ifade ediliyor.

İlanda göze çarpan bir diğer detay ise, Trump yönetimine yakın olan Fox News kanalını "Trump'ın gerçek boyutlarındaki maketiyle izleme keyfi" dile getirilmesi olarak göze çarpıyor.

Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940 yılında inşa edilen evde Donald Trump'ın 4 yaşına kadar yaşadığı belirtilirken aile daha sonra büyük bir köşke taşındı.